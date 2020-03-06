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22:13 (мск), источник: RNS

Россия временно закрывает границу с Ираном для иностранцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился с 7 марта временно приостановить пропуск иностранцев и лиц без гражданства в Россию через границу с Ираном для учебы, туризма, работы, а также следующих транзитом через Россию в другие страны, следует из распоряжения премьера, опубликованного на сайте правительства.

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Источник: Reuters

Запрет не касается граждан стран-членов ЕАЭС, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц с видом на жительство в России.

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«ФСБ России с 00 часов 00 минут местного времени 7 марта 2020 г. временно приостановить пропуск через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения.

Одновременно Мишустин распорядился временно приостановить оформление и выдачу приглашений на въезд из Ирана в Россию иностранцам и лицам без гражданства для учебы, работы и туризма. Запрет также действует на выдачу им разрешений на работу в России.

МИДу России было также поручено приостановить выдачу иностранцам из Ирана рабочих, частных, учебных и туристических виз.
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Ранее, 28 февраля, Россия приостановила пропуск через госграницу граждан Ирана, въезжающих в РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности в частных, туристических и транзитных целях.

Мишустин также поручал МВД РФ и его территориальным органам временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в страну с указанными целями.

Кроме того, Минтрансу совместно с ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором было поручено с 28 февраля временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Ирана в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ — кроме воздушного пункта пропуска Шереметьево.

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