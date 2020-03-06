Россия временно закрывает границу с Ираном для иностранцев

Запрет не касается граждан
«ФСБ России с 00 часов 00 минут местного времени 7 марта 2020 г. временно приостановить пропуск через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения.
Одновременно Мишустин распорядился временно приостановить оформление и выдачу приглашений на въезд из Ирана в Россию иностранцам и лицам без гражданства для учебы, работы и туризма. Запрет также действует на выдачу им разрешений на работу в России.
Ранее, 28 февраля, Россия приостановила пропуск через госграницу граждан Ирана, въезжающих в РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности в частных, туристических и транзитных целях.
Мишустин также поручал МВД РФ и его территориальным органам временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в страну с указанными целями.
Кроме того, Минтрансу совместно с ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором было поручено с 28 февраля временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Ирана в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ — кроме воздушного пункта пропуска Шереметьево.