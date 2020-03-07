Зеленский готов отказаться от переговоров по Донбассу в конце года

Время идет. Правительство может потратить один год на заключение договора. Тогда это должно быть реализовано. Затягивание невозможно.
По его словам, у Украины есть еще «два или три плана» действий после отказа от переговоров.
При этом Владимир Зеленский полагает, что сможет договориться о мирном соглашении с Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне на востоке страны. Также президент Украины считает, что стороны должны гибко подходить к Минским соглашениям. По его словам, Путин неоднократно отказывался от предложений о компромиссе, ссылаясь на соглашение.
Напомним, на встрече в Париже 9 декабря лидеры «нормандской четверки» не смогли согласовать дальнейшее урегулирование конфликта в Донбассе. Российский и украинский президенты высказали противоположные позиции по поводу закрепления в конституции особого статуса для непризнанных ДНР и ЛНР. Кроме того, не удалось согласовать дальнейшее разведение сил в Донбассе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Украины далеки от согласия по некоторым вопросам. В январе президент Украины заявил, что их диалог с господином Путиным дает положительные результаты.