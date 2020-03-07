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04:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский готов отказаться от переговоров по Донбассу в конце года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выйти из переговоров по перемирию на Донбассе через год после первых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в декабре 2019 года. В интервью The Guardian он сообщил, что потратить больше одного года на решение этого вопроса он не может.

Источник: Иван Коваленко / Коммерсантъ
Время идет. Правительство может потратить один год на заключение договора. Тогда это должно быть реализовано. Затягивание невозможно.
Владимир Зеленский

По его словам, у Украины есть еще «два или три плана» действий после отказа от переговоров.

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При этом Владимир Зеленский полагает, что сможет договориться о мирном соглашении с Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне на востоке страны. Также президент Украины считает, что стороны должны гибко подходить к Минским соглашениям. По его словам, Путин неоднократно отказывался от предложений о компромиссе, ссылаясь на соглашение.

Напомним, на встрече в Париже 9 декабря лидеры «нормандской четверки» не смогли согласовать дальнейшее урегулирование конфликта в Донбассе. Российский и украинский президенты высказали противоположные позиции по поводу закрепления в конституции особого статуса для непризнанных ДНР и ЛНР. Кроме того, не удалось согласовать дальнейшее разведение сил в Донбассе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Украины далеки от согласия по некоторым вопросам. В январе президент Украины заявил, что их диалог с господином Путиным дает положительные результаты.

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