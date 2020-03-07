Глава МИД Украины отверг возможность возобновления поставки воды в Крым

Украина не рассматривает возможность возобновления поставки днепровской воды в оккупированный Крым. Точка. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения, домыслы, кто, кого тестирует, на этом закончились.
Дмитрий Кулебаглава МИД Украины (цитата по т/к «Интер»)
В то же время Кулеба подчеркнул, что власть работает над тем, чтобы саммит лидеров «нормандской четверки» состоялся в конце апреля, и назвал освобождение украинских пленных «задачей номер один».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» в четверг вечером заявил, что Украина «не может не давать воду украинцам».
Позже на своей странице в фейсбуке глава правительства уточнил, что его слова были вырваны из контекста.
«Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого», — написал он.