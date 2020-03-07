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05:25 (мск), источник: Интерфакс

Глава МИД Украины отверг возможность возобновления поставки воды в Крым

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды из Днепра в Крым, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Источник: Reuters
Украина не рассматривает возможность возобновления поставки днепровской воды в оккупированный Крым. Точка. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения, домыслы, кто, кого тестирует, на этом закончились.
Дмитрий Кулеба
глава МИД Украины (цитата по т/к «Интер»)

В то же время Кулеба подчеркнул, что власть работает над тем, чтобы саммит лидеров «нормандской четверки» состоялся в конце апреля, и назвал освобождение украинских пленных «задачей номер один».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» в четверг вечером заявил, что Украина «не может не давать воду украинцам».

Позже на своей странице в фейсбуке глава правительства уточнил, что его слова были вырваны из контекста.

«Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого», — написал он.

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