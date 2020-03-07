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10:01 (мск), источник: Российская газета

На оружие вместо лицензий будут выдавать пластиковые карточки

О грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием в эксклюзивном интервью «Российской газете» рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не стоим на месте, и серьезным подспорьем в решении задач информатизации стало включение в федеральный проект “Цифровое государственное управление” национальной программы “Цифровая экономика РФ” мероприятий по линии Росгвардии. Они предусматривают создание в 2019—2021 годах федеральной платформы по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами», — рассказал директор Росгвардии.

По словам Виктора Золотова, проект этот весьма перспективный — он основывается на отечественных программных и аппаратных решениях, которые в перспективе позволят получить ряд преимуществ.

«Во-первых, создается единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия: оружейных заводов, юридических лиц, осуществляющих торговлю, хранение или использование оружия при выполнении своих уставных задач, стрелковых объектов, а также владельцев оружия. Во-вторых, осуществляется переход на “безбумажные” технологии — с переходом на реестровую модель и выдачей электронных лицензий и разрешений. То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — пояснил глава Росгвардии.

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