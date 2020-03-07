Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы

Указ о выплате к Дню Победы подписал в начале февраля президент Владимир Путин. Речь идет о инвалидах и ветеранах войны, бывших узниках концлагерей, тюрем и гетто, вдовах и вдовцах военнослужащих, погибших на войне с Финляндией и Японией, инвалидов и участников войны, а также тружениках тыла. Деньги выделят из резервного фонда правительства.
Как пояснил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, всего единовременную выплату получат около миллиона человек.
Участникам и инвалидам Великой Отечественной, их вдовам, бывшим малолетним узникам концлагерей предназначено по 75 тысяч рублей, труженикам тыла и бывшим взрослым узникам концлагерей — по 50 тысяч.