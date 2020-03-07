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16:33 (мск), источник: РИА Новости

МИД обвинил НАТО в создании «ударного кулака» у российской границы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Запад не скрывает, что «потенциальным противником» в рамках маневров Defender Europe — 2020 будет Россия, заявили в российском МИД.

Источник: Reuters

В ведомстве обратили внимание на слова министра обороны США Марка Эспера, назвавшего целью Defender Europe — 2020 желание послать России некий сигнал, чтобы заставить ее изменить «плохое поведение».

«В чем оно заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы. Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО», — говорится в ответе официального представителя МИД Марии Захаровой на вопрос СМИ.

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Дипломат назвала примечательным решение провести эти учения в то время, как Россия будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Она была развязана нацистской Германией как раз под предлогом несостоятельных обвинений в адрес СССР. Сегодня похожие тезисы используют в Вашингтоне, стараясь оказать давление на Россию», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что заставить изменить российский курс во внешней политике не получится.

«В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно», — заявила официальный представитель МИД, посоветовав НАТО «задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряженность».

Учения Defender Europe, на которых предполагается отработать переброску американских войск в Европу, пройдут с 20 апреля по 20 мая преимущественно на территории Германии, Польши и стран Балтии. В них будут участвовать около 37 тысяч солдат из 18 стран, в том числе 20 тысяч — из США. Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, это будут крупнейшие маневры американских войск в Европе со времен холодной войны.

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16:36 (мск)© Ньюстюб
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