Путин поручил провести миграционную реформу

Концепция государственной миграционной политики предлагает установить три вида приема в гражданство РФ:
Для приема в гражданство в общем и упрощенном порядке также предполагается «отсутствие социально-конфликтных ситуаций в период определенного периода проживания на территории Российской Федерации». «Упрощенного предоставления гражданства Российской Федерации исключительно по “экономическим” критериям (квалификация, инвестиции и т. п.) не предполагается», — говорится в сообщении.
Основным миграционным статусом, согласно концепции, станет вид на жительство. Для его получения необходимы регистрация в государственной информационной системе, проживание на территории РФ и соблюдение ее законодательства, отсутствие опасных заболеваний «и, как правило, знание русского языка». Разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус исключат, поскольку он «в существующем виде фактически себя изжил».
Также вводится унифицированный режим долгосрочного пребывания. Для получения права на длительное пребывание необходимо: