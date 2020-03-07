Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Два миллиона рублей авансомРоссийской продавщице по ошибке увеличили зарплату в 87 раз
Фоторепортажи
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
16Блокпосты и пустые магазины
17:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил провести миграционную реформу

Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства. Скорректировать план мероприятий по реализации в 2019—2021 годах концепции государственной миграционной политики поручено правительству, МВД, МИДу, ФСБ и Минюсту совместно с администрацией президента. Необходимость реформы объясняется тем, что существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы.

Источник: Reuters

Концепция государственной миграционной политики предлагает установить три вида приема в гражданство РФ:

  1. Общий. Применяется «по умолчанию» ко всем, кто не имеет оснований быть принятыми в упрощенном или особом порядке. Предполагается знание русского языка, определенный срок постоянного проживания на территории РФ, обязательство соблюдать российское законодательство. Претендентов будет оценивать комиссия.
  2. Упрощенный. Снимается ряд требований для людей «из стран, близких нам в социокультурном отношении», а также при наличии позитивных социальных связей в России или уязвимого положения.
  3. Особый. Отдельные категории лиц, решение в отнощении которых требует оценки неочевидных фактов.
Читайте также
Снова платить: в РФ хотят ужесточить миграционное законодательство

Для приема в гражданство в общем и упрощенном порядке также предполагается «отсутствие социально-конфликтных ситуаций в период определенного периода проживания на территории Российской Федерации». «Упрощенного предоставления гражданства Российской Федерации исключительно по “экономическим” критериям (квалификация, инвестиции и т. п.) не предполагается», — говорится в сообщении.

Основным миграционным статусом, согласно концепции, станет вид на жительство. Для его получения необходимы регистрация в государственной информационной системе, проживание на территории РФ и соблюдение ее законодательства, отсутствие опасных заболеваний «и, как правило, знание русского языка». Разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус исключат, поскольку он «в существующем виде фактически себя изжил».

Также вводится унифицированный режим долгосрочного пребывания. Для получения права на длительное пребывание необходимо:

  • наличие подтвержденного аккаунта в государственной информационной системе, регистрация в которой будет требовать предоставления биометрических персональных данных,
  • отсутствие опасных инфекционных заболеваний,
  • получение единого документа с электронным носителем информации.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Путин ответил на неудобный вопрос о своем президентстве
Болен раком: Тиньков сделал сенсационное завяление
Ученый рассказал о стремительном изменении климата в России
Прокуратура нашла нарушения в свадьбе дочери министра Татарстана
МИД обвинил НАТО в создании «ударного кулака» против России
Сделавшая Путину предложение актриса рассказала о себе
Над Румынией заметили «летающие тарелки» (видео)
Женщина нашла исчезнувшую кошку через 11 лет
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Авто
Hyundai показала обновленную Creta (фото) Корейский кроссовер получил новую решетку радиатора и версию с двухцветной окраской кузова
Кино
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ» Ведущая проработала на канале более 20 лет
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Пугающая находка: что обнаружили на Марсе (фото)
Леди
Меган Маркл в белом тотал-луке встретилась с театральной труппой Герцогиня Сассекская посетила Королевский национальный театр.
Новости партнеров
Опровергнуты слухи о коронавирусе в Москве
Запад резко отреагировал на желание России обновить свою Конституцию
Что ждет Россию после ухода Президента
Что останавливало Запад от решительных действий против России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь