Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Клишас пояснил упоминание Бога в поправках к Конституции Предложенные поправки в Конституцию, которые не войдут в окончательный текст, могут стать федеральными законами
Фоторепортажи
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
11:43 (мск), источник: Известия

Турецкий телеканал по ошибке заявил о любви Лаврова к Эрдогану

Турецкий телеканал YolTV ошибся в переводе и сообщил своим зрителям, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Во время загрузки произошла ошибка.

На ошибку обратило внимание министерство иностранных дел РФ. В своем Twitter телеканал опубликовал отрывок беседы глав МИД России и Турции с лидерами России и Турции по итогам их переговоров в Москве.

При этом Лавров, обращаясь к Эрдогану, похвалил его галстук, однако журналисты услышали совсем другое.

7 марта МИД указал на ошибку.

Читайте также
Составили протокол: Россия и Турция договорились о прекращении огня в Идлибе

«На опубликованном видео отчетливо слышно, как министр говорит «I love your tie» («Мне нравится ваш галстук»), — говорится в заявлении ведомства.

Телеканал же сообщил, что Лавров сказал «I love you Tayyip» (Я люблю вас, Тайип).

5 марта в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги по ситуации в Идлибе. Лидеры смогли согласовать план действий для урегулирования ситуации в сирийском регионе.

При этом Эрдоган отметил, что не хочет портить отношения с Россией из-за Сирии.

Читайте также
 Оставь меня, старушка: по авеню ходила мечта геронтофила
«Мы не собираемся объявлять о завершении карьеры»
Эр-Рияд значительно нарастит нефтедобычу из-за срыва сделки ОПЕК
В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Чемпион ОИ рассказал о губительном влиянии Губерниева на биатлон
Тест: угадайте женщину по фрагменту фотографии
Названы отличия COVID-19 от сезонного гриппа
Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Горячие темы на Авто
Тема про налоги 200
Что за праздник - 8 марта? 153
В преддверии женского дня 137
ВНИМАНИЕ ! 127
Кино
Новые модные: 10 молодых актрис, которые нас восхищают Красивые, дерзкие, перспективные и не такие, как все — перед вами самые необычные молодые актрисы современного телевидения, на которых стоит обратить внимание
Новости партнеров
Какая пенсия у Тулеева и других бывших губернаторов
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
На Сергея Лаврова напали в Женеве
Найдено библейское пророчество о Путине – царе Востока
Дети
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями У пары родился сын (фото)
Леди
Меган Маркл в белом тотал-луке встретилась с театральной труппой Герцогиня Сассекская посетила Королевский национальный театр.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь