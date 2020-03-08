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14:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснены обязанности первой леди России

Первая леди в первую очередь сопровождает супруга, главу государства, в поездках по стране или за границу и принимает участие в других протокольных мероприятиях. О таких обязанностях рассказал бывший руководитель службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко, пишет НСН.

Источник: РИА "Новости"

Так Шевченко прокомментировал случай, произошедший в Иваново 6 марта, когда местная жительница Юлия Шилова предложила президенту России Владимиру Путину взять ее замуж.

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«Как правило, супруга президента принимающей страны знакомит гостью с достопримечательностями или они посещают гуманитарные учреждения — больницы, школы», — рассказал Шевченко. По его словам, первая леди дополняет программу президента — видит то, что может не видеть ее супруг.

Занятие по душе же зависит от положения в обществе и личных финансовых возможностей первой леди.

Последней первой леди России была Людмила Путина, с которой Владимир Путин состоял в браке в течение 30 лет. В июне 2013 года они объявили о разводе.

Первыми леди России также были Светлана Медведева (с 2008 по 2012 год, когда пост президента занимал Дмитрий Медведев) и Наина Ельцина (с 1991-й по 1999-й, в годы правления Бориса Ельцина).

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