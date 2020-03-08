13:56 (мск), источник: Известия
В Сирии нашли доказательства готовящейся химатаки террористами
В провинции Идлиб сирийские военные нашли химические вещества, которые доказывают попытку террористов устроить провокацию.
Баллон с вытекшей жидкостью, а также элементы химзащиты, были обнаружены в одном из домов в жилом квартале города Саракиб. Результаты предварительного анализа показали, что это хлор.
В ходе более тщательного досмотра было обнаружено взрывное устройство с подведенными проводами, наше оборудование зафиксировало, что желтое вещество в емкости является химическим отравляющим веществом.
Самодельное взрывное устройство было обезврежено, на месте работают специалисты.
4 марта сообщалось, что террористы отравились при попытке провести химическую атаку в районе Саракиба. Группа боевиков попыталась взорвать емкости, которые были наполнены отравляющими веществами, 2 марта. В результате не удавшейся химической атаки ее организаторы сами получили сильные отравления, так как не имели необходимого опыта и нарушили герметичность одной из емкостей.
Ситуация в Идлибе обострилась в конце февраля. Тогда военные Турции погибли при авиаударе ВВС Сирии по боевикам. Минобороны РФ указало, что военных не должно было быть в том районе, однако Анкара начала военную операцию против войск Сирии.
5 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на переговоры по Идлибу в Москву. В ходе шестичасовой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным стороны пришли к соглашению и выработали совместный план урегулирования в Сирии.
Так, с 6 марта в Идлибе введен режим прекращения огня. С 15 марта начнется