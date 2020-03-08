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16:16 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что число президентских сроков необходимо ограничить ради сменяемости власти

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/ — Российский лидер при этом отметил, что ничего необычного в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет.

Источник: AP 2020

Наличие ограничения числа сроков, на которые может избираться президент, является предпочтительным для России, чтобы гарантировать сменяемость власти. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью для документального проекта «Пролетев над бездной». Фрагмент интервью был показан в воскресенье в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас вот мы рассматриваем поправки в Конституцию. Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Но все-таки, на мой взгляд, для того, чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — сказал Путин.

Он отметил, что ничего необычного в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет.
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«Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же [Соединенных] Штатах с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено», — добавил он.

Президент также заявил, что не пойдет на создание неприемлемой для России системы государственной власти ради продления своих полномочий.

«Сейчас много слухов ходит о том, чтобы какие-то альтернативные и параллельные органы власти создать, ну, например, придать Госсовету дополнительные функции. Считаю абсолютно неприемлемым. Я понимаю, что, если честно сказать, я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно. Если подытожить все, что я сказал, вывод такой: я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна», — сказал Путин.

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