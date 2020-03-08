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15:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский: переговоры с Путиным идут очень сложно

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным идут очень сложно, но прогресс есть, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian. Перевод опубликовал офис украинского президента.

Источник: Reuters

«Это очень сложно. Очень. Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв, но три года не было “нормандского формата”. Ситуация была заморожена абсолютно», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, насколько сложно договариваться с президентом России.

Он отметил, что стороны «добились встречи» и «вернули 11 человек».

Знаете, говорят: «Идет как по маслу»? Но здесь «масла» вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед.
Владимир Зеленский
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Напомним, на встрече в Париже 9 декабря лидеры «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) не смогли согласовать дальнейшее урегулирование конфликта в Донбассе. Российский и украинский президенты высказали противоположные позиции по поводу закрепления в конституции особого статуса для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, не удалось согласовать дальнейшее разведение сил в Донбассе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Украины далеки от согласия по некоторым вопросам. В январе президент Украины заявил, что их диалог с Путиным дает положительные результаты.

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