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18:22 (мск), источник: ТАСС

В Турции заявили, что перейдут к действиям в Идлибе при невыполнении соглашения с Россией

АНКАРА, 8 марта. /ТАСС/ — Глава республики Тайип Эрдоган сообщил, что за прошедший месяц в сирийской провинции погибли не менее 59 турецких военных.

Источник: AP 2020

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара может перейти к односторонним действиям в сирийской провинции Идлиб, если договоренности с Россией не будут соблюдаться. Такую позицию он изложил в воскресенье в Стамбуле в ходе выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV.

Мы оставляем за собой право по-своему очистить это место, если данные нам слова касательно района проведения операции «Весенний щит» [в Идлибе] не будут сдержаны. Мы заключили соглашение [с Россией], чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития. В противном случае мы продолжим идти по тому пути, который сами для себя определили.
Тайип Эрдоган
президент Турции

Кроме того, он сообщил, что за прошедший месяц в этой сирийской провинции погибли не менее 59 турецких военных.

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Эрдоган также выступил с утверждением, что турецкие вооруженные силы «нейтрализовали 3,4 тыс. военных [сирийского] режима» в Идлибе.

Переговоры в Брюсселе

Президент Турции также выразил надежду, что ему удастся добиться новых результатов в ходе переговоров в Брюсселе, которые намечены на 9 марта.

«Завтра я проведу встречу с представителями ЕС в Бельгии. Надеюсь, что мы вернемся, добившись принципиально иных результатов», — сказал турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган назвал циничным тот факт, что мировое сообщество празднует Международный женский день на фоне обстановки на границе Турции и ЕС. «Никто не реагирует на бесчеловечные действия Греции в отношении беженцев. Что-то я не слышал, чтобы хоть кто-то осудил суровое обращение с женщинами, которые в числе сотен тысяч других людей ожидают у границ Европы. Перед ними растянуты колючие проволоки, их пытаются вернуть обратно, их избивают и даже открывают по ним огонь», — утверждает президент Турции.

Турецкий лидер 6 марта провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых сообщил о «необходимости пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам», поскольку оно «не выполняется».

В конце февраля после столкновения с сирийской армией, в котором погибли 36 турецких военнослужащих, Анкара приняла решение не останавливать беженцев из Сирии, которые стремятся попасть в ЕС. Власти Турции оценивали число пересекших границу беженцев в 100 тыс. Евросоюз ведет с Турцией переговоры о разрешении ситуации и обещает поддержку сталкивающимся с наплывом беженцев Греции, Болгарии и Кипру. Граница Турции и ЕС была закрыта для мигрантов с 2016 года в рамках договоренности Брюсселя и Анкары о безвизовом режиме, который, однако, так и не был введен.

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