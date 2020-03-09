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02:21 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали о росте объема мировых продаж оружия

СТОКГОЛЬМ, 9 мар — РИА Новости. Объем мировых продаж оружия в 2015—2019 годах вырос на 5,5% по сравнению с предыдущей пятилеткой, самый заметный рост продемонстрировали США и Франция, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Источник: Reuters

В пятерку лидеров по объемам экспорта оружия вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Самый заметный рост продаж продемонстрировали за последние пять лет США — 23% и Франция — 72% по сравнению с периодом 2010−2014 года. В SIPRI отмечают, что экспорт российского вооружения за указанный период снизился на 18%.

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«Снижение объема поставок российского оружия в Индию (основная страна-покупатель оружия из России) привело к резкому снижению объема российского экспорта вооружений. Рост экспорта российского оружия в Египет и Ирак не смог компенсировать снижение общего объема продаж в 2015—2019», — приводятся в докладе слова Александры Куимовой, исследователя Программы вооружений и военных расходов SIPRI.

Впервые вошла в список десяти крупнейших экспортеров оружия Южная Корея, ее экспорт увеличился на 143% по сравнению с 2010—2014 годами. Экспорт вооружений из Израиля вырос на 77% с 2015 по 2019 год и достиг рекордного уровня.

В 2015—2019 годах поставки оружия на Ближний Восток увеличились на 61%, на регион приходится 35% мирового экспорта оружия. Крупнейшим импортером региона и всего мира является Саудовская Аравия. Кроме нее в пятерку лидеров по импорту вооружения вошли Индия, Египет, Австралия и Китай.

Существенно (на 48%) снизился турецкий импорт оружия. «(Это) может быть объяснено задержками в поставках некоторых систем вооружений, а также с отменой крупной сделки с США на покупку американского боевого самолета и с наращиванием потенциала турецкой оружейной промышленности», — отмечается в докладе SIPRI.

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