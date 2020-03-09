Эксперты рассказали о росте объема мировых продаж оружия

В пятерку лидеров по объемам экспорта оружия вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Самый заметный рост продаж продемонстрировали за последние пять лет США — 23% и Франция — 72% по сравнению с периодом 2010−2014 года. В SIPRI отмечают, что экспорт российского вооружения за указанный период снизился на 18%.
«Снижение объема поставок российского оружия в Индию (основная страна-покупатель оружия из России) привело к резкому снижению объема российского экспорта вооружений. Рост экспорта российского оружия в Египет и Ирак не смог компенсировать снижение общего объема продаж в 2015—2019», — приводятся в докладе слова Александры Куимовой, исследователя Программы вооружений и военных расходов SIPRI.
Впервые вошла в список десяти крупнейших экспортеров оружия Южная Корея, ее экспорт увеличился на 143% по сравнению с 2010—2014 годами. Экспорт вооружений из Израиля вырос на 77% с 2015 по 2019 год и достиг рекордного уровня.
В 2015—2019 годах поставки оружия на Ближний Восток увеличились на 61%, на регион приходится 35% мирового экспорта оружия. Крупнейшим импортером региона и всего мира является Саудовская Аравия. Кроме нее в пятерку лидеров по импорту вооружения вошли Индия, Египет, Австралия и Китай.
Существенно (на 48%) снизился турецкий импорт оружия. «(Это) может быть объяснено задержками в поставках некоторых систем вооружений, а также с отменой крупной сделки с США на покупку американского боевого самолета и с наращиванием потенциала турецкой оружейной промышленности», — отмечается в докладе SIPRI.