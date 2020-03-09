12:20 (мск), источник: Известия
Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США
Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
По его словам, с 2001 по 2019 год американские власти вложили всего $50 млрд в свою систему противоракетной обороны.
Томпсон полагает, что экономия связана с тем, что Вашингтон полагается на тактику «масштабного возмездия», призванную сдерживать Россию и США.
Грозить ужасными последствиями оказалось дешевле, чем строить настоящую оборону.
В то же время вероятность ответного ядерного удара может не остановить, например, КНДР, считает он.
В качестве страховки США создали «Наземную систему противоракетной обороны на маршевом участке полета», или сокращенно GMD. По идее, этот комплекс должен перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты в середине их полета, то есть в космосе. Именно на этот проект и ушли почти все $50 млрд, выделенных на национальную безопасность.
По словам Томпсона, система действительно может перехватить
При этом на перехват одной цели может понадобиться несколько снарядов.
Конгресс уже принял решение увеличить их число на 20 и развернуть к 2022 году. Однако это проблему не решает, считает обозреватель. Он полагает, что у КНДР могут появиться ядерные ракеты с маневренными боеголовками.
Аналитики разведки определили 49 потенциальных улучшений ракет противника, которые могут стать проблемой GMD. Томпсон уверен, противоракеты нуждаются в серьезной модернизации.
28 февраля глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил о неспособности американской ПРО перехватить российские ракеты.