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12:20 (мск), источник: Известия

Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США

Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, с 2001 по 2019 год американские власти вложили всего $50 млрд в свою систему противоракетной обороны.

Томпсон полагает, что экономия связана с тем, что Вашингтон полагается на тактику «масштабного возмездия», призванную сдерживать Россию и США.

Грозить ужасными последствиями оказалось дешевле, чем строить настоящую оборону.
Лорен Томпсон
обозреватель Forbes

В то же время вероятность ответного ядерного удара может не остановить, например, КНДР, считает он.

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США создают боевую систему будущего

В качестве страховки США создали «Наземную систему противоракетной обороны на маршевом участке полета», или сокращенно GMD. По идее, этот комплекс должен перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты в середине их полета, то есть в космосе. Именно на этот проект и ушли почти все $50 млрд, выделенных на национальную безопасность.

По словам Томпсона, система действительно может перехватить какую-нибудь «случайно выпущенную ракету», но при массированном ударе окажется бесполезна, так как на ее вооружении стоят всего 44 противоракеты.

При этом на перехват одной цели может понадобиться несколько снарядов.

Конгресс уже принял решение увеличить их число на 20 и развернуть к 2022 году. Однако это проблему не решает, считает обозреватель. Он полагает, что у КНДР могут появиться ядерные ракеты с маневренными боеголовками.

Аналитики разведки определили 49 потенциальных улучшений ракет противника, которые могут стать проблемой GMD. Томпсон уверен, противоракеты нуждаются в серьезной модернизации.

28 февраля глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил о неспособности американской ПРО перехватить российские ракеты.

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