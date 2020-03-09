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23:10 (мск), источник: Lenta.Ru

США начали сокращать численность войск в Афганистане

США подтвердили начало сокращения численности войск в Афганистане в рамках соглашения с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России как террористическое), заявили в Пентагоне.

Источник: AFP 2020

В ведомстве отметили, что вооруженные силы Соединенных Штатов в Афганистане начали сокращение численности до 8600 в течение 135 дней.

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Отмечается, что американская сторона продолжит контртеррористические операции против «Аль-Каиды» (запрещенная в России группировка) и «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России группировка). Также Вашингтон намерен и в дальнейшем оказывать поддержку силам безопасности Афганистана.

29 февраля между США и «Талибаном» был заключен мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. Однако 2 марта заключившие мир с Соединенными Штатами террористы объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил.

«Талибан» был образован в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996—2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября.

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