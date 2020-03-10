«Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию, заявил Медведев

«Значимость поправок, вынесенных на рассмотрение Государственной думы, понятна каждому депутату. Фракция “Единой России” сегодня, в ходе второго чтения законопроекта, поддержит поправки. Мы призываем наших коллег из других фракций также поддержать их. Это будет ответственное и взвешенное политическое решение», — говорится в заявлении Медведева.
В конце января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Нижняя палата поддержала документ в первом чтении. Второе чтение законопроекта об изменении конституции запланировано на 10 марта, третье — на 11 марта.