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00:15 (мск), источник: РИА Новости

«Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию, заявил Медведев

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Фракция «Единой России» поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме и призывает к этому остальные фракции, об этом говорится в политическом заявлении председателя партии Дмитрия Медведева.

Источник: РИА Новости

«Значимость поправок, вынесенных на рассмотрение Государственной думы, понятна каждому депутату. Фракция “Единой России” сегодня, в ходе второго чтения законопроекта, поддержит поправки. Мы призываем наших коллег из других фракций также поддержать их. Это будет ответственное и взвешенное политическое решение», — говорится в заявлении Медведева.

В конце января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Нижняя палата поддержала документ в первом чтении. Второе чтение законопроекта об изменении конституции запланировано на 10 марта, третье — на 11 марта.

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