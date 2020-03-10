Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Вирусолог объясняет мутацию коронавируса По данным китайских ученых, коронавирус мутирует, и у него появились два подтипа — L и S
Фоторепортажи
16В Рио-де-Жанейро объявлен победитель карнавала-2020
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
02:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии в связи с обострением ситуации в Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

Турецкий лидер заявил, что ситуация в Сирии является угрозой для всех европейских стран.

«Ни одна страна Европы не вправе равнодушно смотреть на гуманитарную драму в Сирии. Мы ожидаем от НАТО солидарности и дополнительной помощи», — сказал он на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом.

Читайте также
Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала в обход Босфора

Эрдоган добавил, что Турция — единственная страна Североатлантического альянса, сражавшаяся «на поле» с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка), и в результате потерявшая многих своих военнослужащих.

Ранее Эрдоган назвал основную цель присутствия турецких войск в Сирии. По его словам, это необходимо для скорейшего обеспечения территориальной целостности и политического единства Сирийской Арабской Республики (САР).

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в январе текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

Сирийские военные обнаружили в провинции Алеппо склад с оружием боевиков
Во время загрузки произошла ошибка.
8 марта© Ньюстюб
Следите за развитием темы Эскалация в Идлибе
 Россиянка попросила Путина взять ее замуж
Самая красивая женщина в мире показала грудь
Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»
Мнение эксперта: как падение рубля отразится на жизни россиян
Умер актер Макс фон Сюдов, звезда фильмов Бергмана
Премьер Италии объявил об ограничении передвижения по стране
Фондовые торги в США закрылись падением индексов
В Австралии заметили «сухопутного» осьминога (видео)
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Горячие темы на Авто
Пункты 2 и 4 - что это вообще? 221
Тема про налоги 203
Обвал рубля 185
В преддверии женского дня 147
Кино
Новые модные: 10 молодых актрис, которые нас восхищают Красивые, дерзкие, перспективные и не такие, как все — перед вами самые необычные молодые актрисы современного телевидения, на которых стоит обратить внимание
Новости партнеров
Что останавливало Запад от решительных действий против России
Жизнь тысяч граждан изменится после этой поправки в Конституцию
Что должен знать каждый пенсионер о поправках в Конституцию
Как будет жить страна после смены президента в 2024 году
Дети
Экс-солистка группы «Демо» перестала скрывать четвертую беременность Звезда посвятила песню будущему ребенку
Леди
В сети обсуждают скандал в семье Самойловой и Джигана Рэпер лечится в рехабе.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь