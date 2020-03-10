Путин уверен, что победу в войне с фашизмом у России отнять невозможно

Никто не сможет отнять у России Победу во Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Это невозможно», — сказал он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», отвечая на соответствующий вопрос. Глава государства добавил, что у него не складывается ощущение, что кто-то пытается эту победу у страны отнять.
Он назвал «фигней» и «чушью собачьей» заявления об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны.
Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто.
Речь идет о принятой Европарламентом 19 сентября 2019 года резолюции «О важности европейской памяти для будущего Европы», где содержится резкая критика политики руководства СССР. В документе утверждается, что Вторая мировая была спровоцирована Германией и Советским Союзом, подписавшими пакт Молотова — Риббентропа. Ранее российский лидер назвал такое решение Европейского парламента верхом цинизма.
Путин предложил проанализировать хронологию развития событий в Европе начиная с 1918 года, а также «кто какие документы подписывал с Гитлером». Путин обратил внимание на то, что Сталин «не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером» в отличие от премьер-министров Великобритании и Франции, а также руководителя Польши того периода. Как отметил российский лидер, «они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию».
Вся эта информация содержится в архивных документах, подчеркнул Путин. Он напомнил о так называемом Мюнхенском сговоре осенью 1938 года, когда в результате договоренностей между Гитлером и западными державами Судетская область Чехословакии была присоединена к Третьему рейху.
Путин выразил уверенность, что именно «Мюнхенский сговор и был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны».
Российский лидер призвал западных партнеров вместо предъявления надуманных претензий Москве дать объективную оценку взаимодействию с Гитлером руководителей стран Европы того времени. «Секретные протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили, Россия сделала это, — напомнил он. — Но пускай и другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена, пускай скажут об этом честно, а не предъявляют какие-то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии».
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