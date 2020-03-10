Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В России официально трудоустроили кота Рыжего кота Степана официально трудоустроили в Городенскую сельскую библиотеку
Фоторепортажи
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
11:25 (мск), источник: ТАСС

Путин уверен, что победу в войне с фашизмом у России отнять невозможно

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент также назвал «фигней» и «чушью собачьей» заявления об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны.

Никто не сможет отнять у России Победу во Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это невозможно», — сказал он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», отвечая на соответствующий вопрос. Глава государства добавил, что у него не складывается ощущение, что кто-то пытается эту победу у страны отнять.

Он назвал «фигней» и «чушью собачьей» заявления об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны.

Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто.
Читайте также
Путин: Россия создает ситуацию, при которой никому не придет в голову воевать с ней

Речь идет о принятой Европарламентом 19 сентября 2019 года резолюции «О важности европейской памяти для будущего Европы», где содержится резкая критика политики руководства СССР. В документе утверждается, что Вторая мировая была спровоцирована Германией и Советским Союзом, подписавшими пакт Молотова — Риббентропа. Ранее российский лидер назвал такое решение Европейского парламента верхом цинизма.

Путин предложил проанализировать хронологию развития событий в Европе начиная с 1918 года, а также «кто какие документы подписывал с Гитлером». Путин обратил внимание на то, что Сталин «не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером» в отличие от премьер-министров Великобритании и Франции, а также руководителя Польши того периода. Как отметил российский лидер, «они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию».

Вся эта информация содержится в архивных документах, подчеркнул Путин. Он напомнил о так называемом Мюнхенском сговоре осенью 1938 года, когда в результате договоренностей между Гитлером и западными державами Судетская область Чехословакии была присоединена к Третьему рейху.

Путин выразил уверенность, что именно «Мюнхенский сговор и был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны».

Российский лидер призвал западных партнеров вместо предъявления надуманных претензий Москве дать объективную оценку взаимодействию с Гитлером руководителей стран Европы того времени. «Секретные протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили, Россия сделала это, — напомнил он. — Но пускай и другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена, пускай скажут об этом честно, а не предъявляют какие-то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии».

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте

Читайте также
Путин: мы обязаны защитить правду о Победе
Во время загрузки произошла ошибка.
11:38 (мск)© Ньюстюб
 Путин: это прямой сговор. Я из архива поднял это все и посмотрел, почитал
Последствия выглядят просто пугающе: американские эксперты бьют тревогу в связи с коронавирусом
Торги на Московской бирже начались с обвала рубля
Падение рынков в России. Главное
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
СМИ рассказали подробности развала сделки ОПЕК
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Авто
Hyundai протестировала «заряженную» версию Kona Мощная модификация компактного кроссовера может получить двигатель с отдачей до 300 л.с.
Кино
Лазарев расплакался на съемках телешоу Артист возглавляет жюри музыкального конкурса «Ну-ка, все вместе!»
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Какая пенсия у Тулеева и других бывших губернаторов
Неудачная пластика превратила Королеву в невзрачную копию Темниковой
Gnezdo.ru
У РФ есть секретное оружие, которого боится мир
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Ультиматум Турции вызвал гневный ответ Кремля
Леди
«Я всегда завидовала москвичам»: как я переехала в столицу Жительница Нижнего Новгорода – иллюстратор Кейт Иллюстрейт – решилась на эксперимент
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь