Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Вирусолог объясняет мутацию коронавируса По данным китайских ученых, коронавирус мутирует, и у него появились два подтипа — L и S
Фоторепортажи
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
12:06 (мск), источник: РИА Новости

ЛДПР предложила провести новые выборы в ГД после принятия Конституции

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок в Основной закон провести досрочные парламентские выборы.

Источник: РИА Новости

«Я это с трибуны (Госдумы. — Прим. ред.) скажу. Но я и сейчас скажу. Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — заявил он журналистам перед пленарным заседанием ГД.

Жириновский подчеркнул, что либерально-демократическая партия поправки во втором чтении не поддержит.

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.

Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
Следите за развитием темы Поправки в Конституцию
 Названы последствия снижения курса рубля для россиян
'Это сейчас единственное оружие'. Мифы и правда о коронавирусе
Торги на Московской бирже начались с обвала рубля
Падение рынков в России. Главное
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Путин: победу в войне с фашизмом у России отнять невозможно
СМИ рассказали подробности развала сделки ОПЕК
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Авто
Hyundai протестировала «заряженную» версию Kona Мощная модификация компактного кроссовера может получить двигатель с отдачей до 300 л.с.
Кино
Лазарев расплакался на съемках телешоу Артист возглавляет жюри музыкального конкурса «Ну-ка, все вместе!»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Рубль упал... что нас ждет.... 282
Италия и коронавирус 257
Эффект Манделы. 160
Меган, Герцогиня Сассекская, 99
Леди
«Я всегда завидовала москвичам»: как я переехала в столицу Жительница Нижнего Новгорода – иллюстратор Кейт Иллюстрейт – решилась на эксперимент
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь