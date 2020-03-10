ЛДПР предложила провести новые выборы в ГД после принятия Конституции

«Я это с трибуны (Госдумы. — Прим. ред.) скажу. Но я и сейчас скажу. Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — заявил он журналистам перед пленарным заседанием ГД.
Жириновский подчеркнул, что либерально-демократическая партия поправки во втором чтении не поддержит.
В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.