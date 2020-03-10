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13:59 (мск), источник: РИА Новости

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию.

Источник: РИА "Новости"

«Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства», — сказала она на пленарном заседании Госдумы.

Терешкова обратилась к депутатам с просьбой поддержать ее инициативу «по сути и по смыслу» и «помочь юридически сформулировать необходимую поправку».

«Через полчаса руководители фракции соберутся у председателя и обсудят озвученное предложение. Здесь же важно, что сказал председатель: непосредственно необходимо провести консультации и с президентом, и с лидерами фракции, но такая поправка, если она сейчас будет соответственно оформлена — а я думаю, что она будет оформлена — фракция “Единая Россия”, несомненно, будет ее поддерживать», — заявил, в свою очередь, лидер думской фракции «ЕР» Сергей Неверов.

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Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении. Сегодня проходят слушания по второму чтению.

Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.

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