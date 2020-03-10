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14:53 (мск), источник: ТАСС

Терешкова предложила снять ограничения на число президентских сроков

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила во вторник снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

Источник: РИА "Новости"

«Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, — сказала Терешкова на пленарном заседании Думы. — Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией».

Парламентарий подчеркнула, что не знает, готов ли действующий глава государства баллотироваться на новый срок.

Но что я точно знаю, что само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, — это стабилизирующий фактор для нашего общества, для развития страны, проведения преобразований.
Валентина Терешкова
депутат Госдумы

Депутат назвала такую конституционную норму «гарантией устойчивости» как внутри страны, так и за ее пределами. «Это в том числе охладит пыл тем, кто уже пытается интриговать, раскачивать ситуацию», — заключила Терешкова, не уточнив о ком идет речь.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании Госдумы для обсуждения этого предложения. «Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим президентом, потому что о нем речь идет. И правильно было бы спросить его мнение, — сказал он. — Также правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций и, конечно, подготовить саму поправку».

В связи с этим председатель нижней палаты парламента объявил о перерыве в ее работе для проведения «необходимых консультаций». В ближайшее время Володин встретится с лидерами думских фракций.

Госдума 10 марта рассматривает законопроект о поправке к Конституции во втором чтении. Если оно пройдет успешно, то третье чтение может состояться уже 11 марта, в тот же день документ отправят в Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой его направят на рассмотрение представительных органов субъектов РФ.

Законопроект об изменениях в основной закон был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, его первое чтение прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.

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