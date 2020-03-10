15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Владимир Путин выступает в Госдуме
Президент России выступает в Государственной думе по вопросу о поправках в Конституцию.
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Президент России выступает в Государственной думе по вопросу о поправках в Конституцию.
Сегодня Госдума приняла первый пакет из 170 поправок в Конституцию. Также сегодня планируется рассмотреть поправку о досрочных выборах в Госдуму. Кроме того, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.