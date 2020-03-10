Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Вирусолог объясняет мутацию коронавируса По данным китайских ученых, коронавирус мутирует, и у него появились два подтипа — L и S
Фоторепортажи
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
38Подведены итоги конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Владимир Путин выступает в Госдуме

Президент России выступает в Государственной думе по вопросу о поправках в Конституцию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня Госдума приняла первый пакет из 170 поправок в Конституцию. Также сегодня планируется рассмотреть поправку о досрочных выборах в Госдуму. Кроме того, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

Терешкова предложила дать возможность Путину снова избираться
Падение рынков в России. Главное
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Моряк из России поймал рыбу с человеческими губами (фото)
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Горячие темы на Авто
Пункты 2 и 4 - что это вообще? 226
Обвал рубля 207
Тема про налоги 204
В преддверии женского дня 149
Кино
СМИ: Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты» Об этом рассказали ее коллеги по съемкам
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
На Сергея Лаврова напали в Женеве
Эксперты расследуют вбросы о коронавирусе в Москве
Дети
Коронавирус и беременность: что известно на данный момент Главное — не паниковать и почаще мыть руки
Леди
«Я всегда завидовала москвичам»: как я переехала в столицу Жительница Нижнего Новгорода – иллюстратор Кейт Иллюстрейт – решилась на эксперимент
Новости партнеров
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Меры РФ по борьбе с коронавирусом эффективны — ВОЗ
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь