Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции

Ко второму чтению законопроекта поступили около 390 поправок, сообщил ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Поправки были подготовлены по больше части специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели и эксперты. Значительную часть поправок внес в Госдуму президент РФ.
Президент
Среди поправок — исключение слова «подряд» в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо.
Кроме того, принята поправка, внесенная депутатом Валентиной Терешковой, об обнулении предыдущих президентских сроков.
Таким образом лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом в президенты.
Кроме того, поправки предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора.
Согласно поправкам, президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства.
Данное требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, предусматривает законопроект. В настоящее время это касается россиян, живущих в Крыму.
Запрет на иностранное гражданство предлагается распространить и на губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, премьер-министра и всех членов правительства, а также судей.
Президенту как и другим высшим должностным лицам в РФ поправками предлагается запретить открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.
Президент в Конституции получает право осуществлять общее руководство правительством РФ; он также вправе председательствовать на заседаниях кабинета министров.
Федерация
Поправки предусматривают запрет на действия по отчуждению части территории РФ, а также призывы к ним.
Депутаты ко второму чтению согласились с поправкой, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником СССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а «также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ».
В Конституции благодаря поправке, внесенной президентом РФ, появится упоминание бога. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — указывает в проекте закона положение новой статьи 67.1 Основного закона.
Там же говорится, что РФ «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.
Статья 68 Конституции получила благодаря поправкам новое изложение. В частности, «государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ». При этом прописано, что РФ гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка.
В Конституции предусмотрено, что «местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город», помимо столицы.
В статье 75 предлагается прописать, что государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. Индексация пенсий в РФ осуществляется не реже одного раза в год, также предусматривают поправки.
В Конституции браком признается союз мужчины и женщины.
В проекте закона также есть поправка, предусматривающая возможность создания в РФ федеральных территорий, публичная власть на которых устанавливается федеральным законом.
Госдума и Совет Федерации
Согласно поправкам министры так называемого силового блока назначаются на должности президентом после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, члены верхней палаты парламента получают право официально именовать сенаторами.
В их число смогут входить также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом; из них не более семи могут быть назначены пожизненно.
Госдума согласно поправкам утверждает кандидатуру председателя правительства по представлению президента, а также вице-премьеров и федеральных министров, кроме «силовых», по представлению премьера.
Поправки конкретизируют порядок вынесения вотума недоверия Думой правительству. В частности, указывается, что в случае вотума недоверия правительству президент не будет обязан отправлять его в отставку или распускать Госдуму.
Госсовет и КС РФ
Резонансным стало предложение прописать в Конституции право главы государства формировать Госсовет «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Однако все нюансы статуса Госсовета будут определены позже федеральным законом, предусматривают поправки.
Конституционный суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, предусматривают поправки. Кроме того, в компетенции КС РФ также разрешение вопросов о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, иностранного или международного арбитража, налагающего обязанности на РФ, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка РФ. Число судей КС РФ предлагается сократить с 19 до 11.
Голосование
Поправки предусматривают, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.
Поправки предусматривают, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и определяться день общероссийского голосования.
Также предложено указать, что «в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для участия граждан в общероссийском голосовании, оно не может состояться раньше, чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении».
Еще одна поправка указывает, что общероссийское голосование по поправке к Конституции может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда РФ на закон.