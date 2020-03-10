19:07 (мск), источник: Ведомости
«Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего». Полная речь Путина в Госдуме
Он одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков.
Президент России Владимир Путин во вторник, 10 марта, приехал на заседание Госдумы. Повод — предложения депутатов «Единой России» Александра Карелина и Валентины Терешковой. Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова — отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что голосование по предложению Терешковой можно провести только после консультации с Путиным и руководителями фракций. Инициативу Карелина президент не поддержал, заявив, что не видит в ней необходимости. На предложение же Терешковой Путин отреагировал иначе. Он заявил, что поддерживает поправку. Однако президент попросил разъяснения Конституционного суда о ее законности.
«Большое спасибо. Уважаемый Владислав Викторович [Володин], депутаты Госдумы. Председатель парламента проинформировал меня о дискуссии, которая развернулась здесь при рассмотрении во втором чтении поправок в Конституцию Российской Федерации. Учитывая принципиальный характер состоявшегося разговора, а также то, что именно по моей инициативе, как вы знаете, началось широкое обсуждение возможных изменений в Основной закон страны, я посчитал необходимым, не откладывая, прямо здесь, в стенах Государственной Думы, выразить и свою позицию относительно крайне важных предложений, которые сегодня прозвучали.
Но начать, уважаемые коллеги, я бы хотел со слов благодарности участникам рабочей группы, депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации, которые напрямую и в очень интенсивном, напряженном режиме участвовали в подготовке поправок в Основной закон. Еще раз повторю, они, эти поправки, давно назрели, они нужны, и убежден, будут полезны для страны, для общества, для наших граждан. Потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности. То, что составляет основу нашей жизни. На то, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит полнее раскрыть социальный характер нашего государства, в целом создать условия для уверенного, наступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу.
Согласен с выступавшими, мир действительно меняется. Это касается не только бурного и взрывного характера развития технологий, но и буквально всех сторон жизни. Эти перемены носят кардинальный и, я бы сказал, необратимый характер. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике, здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ним курс национальной валюты и биржи. Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать, уверен абсолютно, — мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентноспособными. Но надо работать и работать вместе, консолидировано.
Однако все это, безусловно, создает для нас риски и вызовы. При этом в мире, конечно же, есть и те, кто хотел бы сдержать Россию и готов использовать для этого любую возможность. Политика сдерживания давно применяется, это мы с вами хорошо знаем, а те, кто это делают, — говорят об этом открыто, не стесняются. Ждут, что мы
Знаю, что оценки ведущих политических сил страны по всем этим вопросам в значительной степени совпадают. Это еще раз ясно прозвучало в ходе нашей недавней встрече с лидерами фракций Государственной Думы в Кремле, которая началась пятого марта, как заметил Геннадий Андреевич Зюганов, а закончилась уже шестого. При этом все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, много еще пока сделано, как в народе говорят, на живую нитку. Пока еще очень много уязвимого у нас. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития. Поэтому понятно, почему в ходе работы над поправками возник и все острее, активнее обсуждается вопрос как будет формироваться высший институт государственной власти в России, а именно — институт президентской власти. Ведь именно президент является гарантом Конституции, а если сказать проще — является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего, еще раз это скажу, эволюционного развития.
Нам достаточно уже было революций. Россия свой план по революциям выполнила.
Кстати говоря, в ходе поездок по стране я вижу, что наших граждан эти вопросы беспокоят не меньше, чем вас, уважаемые коллеги, не меньше, чем депутатов Государственной думы.
Эта озабоченность понятна, уверен, что придет время, когда высшая президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с
каким-тоодним человеком, конкретным. Но вся наша предыдущая история складывалась именно таким образом, и конечно мы не можем этого не учитывать.
Я прекрасно осознаю и свою собственную ответственность перед гражданами страны.
Вижу, что люди, во всяком случае большинство общества, ждут, конечно, и моих собственных оценок, решений по ключевым вопросам формирования власти в стране сейчас и после 2024 г. Поэтому сформулирую свою позицию предельно ясно, честно и, уверяю вас, абсолютно откровенно. В том числе по тем конкретным предложениям, которые сегодня прозвучали и в целом поднимались в ходе дискуссии по поправкам в Конституцию. Относительно позиции Александра Александровича Карелина о необходимости новых, досрочных выборов Государственной Думы.
Моя точка зрения здесь известна. Если граждане России проголосуют за поправки в Основной закон, в том числе за передачу части полномочий президента Государственной Думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок. Это значит, что Государственная Дума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. Конечно возникает вопрос, имеет ли действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия. На мой взгляд — конечно, да. Почему? Все юридически, легитимные основания для этого есть. В конечном итоге это ваше решение, но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет. То я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную Думу.
Еще раз скажу, ведь если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит они подтвердят новые полномочия Государственной Думы, народ, единственный источник власти, скажет свое слово. Все. Вопрос закрыт.
Повторю, речь идет о существенном расширении полномочий парламента. Это путь к более тесной работе между представительной и исполнительной ветвями власти. Я именно так это и планировал, уважаемые коллеги. Это будет означать повышение их взаимной ответственности за достигнутые результаты или за отсутствие таковых. Считаю, что на данном этапе развития нашего общества такие изменения оправданы и достаточны. Это уже по сути качественный шаг вперед с точки зрения развития нашей демократии. Хочу сейчас вернуться к теме, о которой уже говорил в начале. Мы действительно подошли к черте и прежде чем переступить ее должны, по мнению многих участников дискуссии, принять решение по принципиальному и чувствительному вопросу — о высшем уровне государственной власти — а именно о президентской.
Считаю и глубоко убежден в том, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России, абсолютно необходима. Сегодняшняя ситуация в экономике и в сфере безопасности лишний раз нам с вами напоминает. Прежде всего это необходимо для стабильности. Конечно, есть альтернативы, мы с вами хорошо знаем, парламентская форма правления, которая широко применяется в мире. Однако на сегодняшнем этапе нашего развития она для нас не может быть использована. Вот посмотрите, что происходит в странах с традиционной парламентской демократии — в Европе. Я без преувеличения говорю, годами в некоторых странах не могут сформировать правительство. Для России это просто невозможно и неприемлемо. Скажем, а наделение других органов власти, таких как Совбез или Госсовет, тем более напрямую народом не избираемых, наделение их какими—то серьезными полномочиями президентского характера, на мой взгляд неправильные. Неприемлемые.
Я уверен, что Владимир Вольфович, который выступил с таким предложением, согласится, что для России это неизбежно приведет к двоевластию, расколу общества. И самым негативным, возможно трагическим образом, отразится на судьбах страны и граждан, давайте не будем этого делать.
Были предложения о том, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги, сделать это на основании того, что если граждане проголосуют за предложенную поправку.
Да, в апреле состоится общероссийское голосование, но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате, по факту, безальтернативных выборов. Это на мой взгляд, также неверно. Не нужно этого делать. У граждан России на любых выборах, на выборах главы государства альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными.
Предложения, которые высказала Валентина Владимировна Терешкова. Мы все с огромным уважением к ней относимся, в принципе тоже понятны. Первое: исключить из Конституции количество сроков на которые может избираться высшее должностное лицо страны. Похожая идея прозвучала на недавней моей встрече в Петербурге с гражданами. Там один из ветеранов как раз именно это предложил. Я тогда сказал, что не хочется возвращаться к временам Советского Союза. Не скрою был некорректен. Потому что во времена Советского Союза никаких выборов не было. Там все решалось келейно либо в результате внутрипартийных процедур или интриг. Сейчас абсолютно другая ситуация. Это правда. Сейчас нужно идти на выборы.
Строго говоря, сегодня можно было бы отменить ограничения по срокам. Тем более, во многих других странах, в том числе у соседей, такая практика существует. Кстати говоря и за океаном, в тех же штатах, поправка в конституцию, которая ограничивает количество сроков двумя, впервые появилась только в 1947 г., и только в 1955 г. ее ратифицировали все штаты. 1955 г. не так уж далеко, с точки зрения истории — совсем вчера. Я объясню почему. Кстати, прецеденты избрания больше двух сроков были, в тех же штатах и почему; Великая депрессия, огромные проблемы в экономике, нищета в штатах на тот период времени, потом Вторая Мировая война. В условиях, когда страна переживает такие потрясения и проходит сложности, конечно, в нашем случае мы еще не все преодолели после развала союза, это тоже понятно.
Стабильность может быть и важнее, и должна находится в приоритете. Особенно в то время, когда у страны еще много проблем. Но когда политическая, экономическая, социальная сферы обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны. А мы то с вами как раз принимаем поправки не на год, не на два и не на десять, я надеюсь, что на более отдаленную историческую перспективу — хотя бы лет на 30−50. И в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена.
О будущих поколениях нам нужно с вами подумать. Поэтому считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение количества президентских сроков.
Второе предложение по сути означает снять ограничение для любого человека, включая действующего президента и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, только в ходе открытых и конкурентных выборов. Разумеется, только в случае если граждане поддержат такую поправку. Скажут да — в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года, в принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии.
А именно — если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона.
Давайте не будем забывать, мы ведь принимаем не новую Конституцию, а только вносим в нее значимые отдельные поправки.
При этом еще раз подчеркну, что в целом менять саму Конституцию, которая своего потенциала не исчерпала, а напротив доказала свою эффективность, считаю нецелесообразным даже для решения вопроса о президентской власти. Поэтому повторю, в случае принятия федеральным собранием закона о поправках в Конституцию в том виде, о котором сейчас говорю, его обязательно нужно будет направить для оценки и официального заключения в Конституционный суд Российской Федерации. Завершая свое выступление, вновь хочу выразить признательность депутатам Госдумы и членам Совета Федерации за активную, содержательную работу по поправкам в Конституцию.
Я хочу искренне поблагодарить граждан России за поддержку. Я чувствовал и чувствую ее все годы работы. Без такой поддержки трудно и невозможно было бы
Обращаясь к гражданам хочу сказать, как вы решите, как вы проголосуете 22 апреля — так и будет.
Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего, во всяком случае до 2024 г., а там видно будет.