Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении «Панцирей»

«Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить 8 сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов “Панцирь”, не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением», — говорится в сообщении российского ведомства.
Как отмечает МО РФ, основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, включая ЗРПК «Панцирь», были и остаются сосредоточены прежде всего в районе Дамаска.
«Подразделения сирийских вооруженных сил в районе зоны деэскалации Идлиб прикрывали всего четыре ЗРПК «Панцирь», — подчеркнули в сообщении.
Добавляется, что в результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК «Панцирь».
«В настоящее время завершается их восстановление», — отметили в российском военном ведомстве.