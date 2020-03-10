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21:13 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны отреагировало на турецкие данные об уничтожении «Панцирей»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минобороны России опровергли заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о якобы уничтожении в провинции Идлиб восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Источник: РИА Новости

«Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить 8 сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов “Панцирь”, не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением», — говорится в сообщении российского ведомства.

Как отмечает МО РФ, основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, включая ЗРПК «Панцирь», были и остаются сосредоточены прежде всего в районе Дамаска.

«Подразделения сирийских вооруженных сил в районе зоны деэскалации Идлиб прикрывали всего четыре ЗРПК «Панцирь», — подчеркнули в сообщении.

Добавляется, что в результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК «Панцирь».

«В настоящее время завершается их восстановление», — отметили в российском военном ведомстве.

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