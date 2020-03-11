00:28 (мск), источник: Известия
В США заявили о перехвате российских Ту-142 у берегов Аляски
Российские
Ту-142 не нарушали воздушное пространство США или Канады и провели в небе недалеко от Аляски в общей сложности около четырех часов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD).
Военные пояснили, что самолеты оставались в международном воздушном пространстве и приблизились на расстояние 50 морских миль (менее 100 км) к побережью полуострова.
NORAD также опубликовала снимки истребителей.
7 марта минобороны Великобритании сообщило, что несколько истребителей Typhoon британских Королевских ВВС поднимались на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой.
Ту-142 — дальний самолет противолодочной обороны, один из самых больших в мире.