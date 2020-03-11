Трамп хочет освободить американцев от налогов на зарплату до конца года

Во время встречи с республиканцами в Конгрессе «президент представил свои обоснованные предложения для временного освобождения от налогов на заработную плату», отметил Кадлоу, назвав это «налоговыми каникулами». «Он [Трамп] предпочел бы, чтобы они продолжались до конца года», — подчеркнул Кадлоу.
В рамках программы будет оказываться помощь «людям с неоплачиваемым отпуском по болезни», а также предусмотрена отсрочка уплаты налогов для предприятий малого и среднего бизнеса и, возможно, для некоторых неблагополучных отраслей и секторов экономики.
«Мы ведем консультации с лидерами [обеих партий] Палаты представителей и Сената [Конгресса]. Прямо сейчас мы прорабатываем детали [программы]», — отметил глава Национального экономического совета. Он добавил, что американская экономика «по-прежнему сильна».
Как указал участвовавший в брифинге вице-президент США Майкл Пенс, Трамп также предлагал оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам.
В понедельник глава Белого дома сообщил, что американское правительство приступает к обсуждению с Конгрессом налоговых послаблений для американцев. По словам президента США, члены его администрации намерены обсудить с руководством малых и средних частных предприятий вопрос их кредитования. Кроме того, Вашингтон ведет диалог с авиакомпаниями и операторами круизных судов, которые несут наиболее ощутимые потери от последствий коронавируса.