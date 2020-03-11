12:02 (мск), источник: BBC News Русская служба
Праймериз демократов в США: Байден не оставил Сандерсу шансов
Бывший
Первые итоги предварительных выборов, прошедших во вторник в шести штатах США, не оставили независимому сенатору Берни Сандерсу никаких надежд на участие в президентской гонке. Уже в 20.00 по времени Восточного побережья, сразу же после закрытия первых избирательных участков в Миссури и Миссисипи, было объявлено о решительной победе его главного и единственного конкурента, бывшего
Уже через час стало известно, что
«Я думаю, что у Берни Сандерса больше нет шансов на то, чтобы стать президентом, — заявил изданию Politico Кевин Кэйт, советник избирательного штаба
На прошлой неделе бывший
В ходе нынешнего «мини-Супервторника» голосования прошли в Миссури, Миссисипи, Мичигане, Северной Дакоте, Айдахо и штате Вашингтон. На кону — голоса 352 делегатов предстоящей летом этого года Национальной конвенции Демократической партии, где будет выбран кандидат на президентский пост.
Для этого претенденту нужно собрать 1990 голосов из 3979 делегатов.
Свои коррективы в избирательную гонку демократов уже внесла вспышка коронавируса. И Байден, и Сандерс были вынуждены отменить встречи со своими сторонниками в штате Огайо, а в штате Вашингтон, где были зарегистрированы первые случаи этого заболевания в США, избирателям было предложено не приходить на участки, а голосовать по почте.
«Если Сандерс сегодня не выиграет ни в одном из штатов, единственным претендентом на номинацию от партии останется Джо Байден, — сообщил вечером во вторник в эфире радиостанции NPR лидер демократов в Палате представителей Джим Клайберн. — Я думаю, что нужно отменить все предстоящие дебаты и праймериз (в других штатах), потому что это будет пустой тратой времени».
О поддержке Байдена в качестве единственного претендента на президентский пост от Демпартии заявил и глава крупнейшего Суперкомитета политической активности (super PAC) Priorities USA Action, поддерживающего демократов, Гай Сесил.
«Математика теперь ясна и понятна, — написал он в своем “Твиттере”. — Джо Байден станет номинантом от Демократической партии на пост президента, и @prioritiesUSA сделают все возможное, чтобы помочь ему победить Дональда Трампа в ноябре. Надеюсь, что остальные поддержат нас в этой борьбе».
Суперкомитеты имеют право собирать неограниченное количество средств на предвыборную кампанию кандидатов. В 2016 году, например, группа Priorities USA Action потратила на кампанию Хиллари Клинтон $190 миллионов.
В этом году, согласно официальным отчетам, группа обязалась собрать не менее $150 миллионов на борьбу с Дональдом Трампом еще до открытия Национальной конвенции Демократической партии, которая пройдет в Милуоки, штат Висконсин, в июле.
Кирилл Белянинов