Путин: США хотят, чтобы Украина под их внешним управлением жила на российские деньги

«Они [США] Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги, — отметил глава государства в интервью ТАСС для спецпроекта “20 вопросов Владимиру Путину”. — Сами не хотят им деньги давать».
По его словам, речь идет в том числе о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины. Под предлогом обеспечения этого транзита Вашингтон ввел санкции против проекта «Северный поток — 2», хотя это странный довод, отметил президент. Он подчеркнул, что при этом Россия заинтересована в продолжении транзита. «Поменьше объем, но мы будем это делать», — добавил глава государства. Президент отметил, что после заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной санкции следовало бы отменить, но этого не происходит. Это связано с тем, что они призваны обеспечить конкурентные преимущества американскому сжиженному газу, считает глава государства.
Обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе, — пояснил он. — Но если первичный источник энергии будет на 25−30% дороже, то это же опускает всю конкурентоспособность германской экономики и европейской.
Вашингтон боролся и с первым «Северным потоком», напомнил Путин, а в целом и прежде препятствовал развитию отношений России с Европой в сфере экономики. Несмотря на это, ряд важных проектов был реализован, отметил глава государства. В частности, он вспомнил о сделке «газ — трубы», по которой СССР в 1960-е годы получал из ФРГ трубы в обмен на газ. С тех пор Россия научилась сама делать трубы большого диаметра для своих нужд, добавил президент.
Санкции против «Северного потока — 2»
«Северный поток — 2» включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами «Газпрома» по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
В конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении «Северного потока — 2», в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте. Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для «Северного потока — 2», приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Северный поток — 2» будет достроен Россией своими силами, поскольку нет технологических препятствий, для преодоления которых потребовалась бы помощь извне.
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