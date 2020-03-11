10:13 (мск), источник: ТАСС
Путин оценил отношения России с США на «троечку с минусом»
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. В качестве примеров положительных моментов в
Уровень отношений между Россией и США сейчас можно оценить «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке», считает президент РФ Владимир Путин.
«Ну,
При этом российский лидер выразил несогласие с тезисом, что у американской нации могут быть особые права на международной арене. Он напомнил, что об этом ранее говорил бывший в то время президентом США Барак Обама.
Он уже сказал, что американцы — это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир, я с этим не могу согласиться.
Он подчеркнул, что «Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами». «И поэтому говорить, что у
Отношения с лидерами США
Говоря о своих отношениях с американскими президентами, Путин рассказал, что они с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом обращаются друг к другу по имени. «Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом», — сказал российский лидер.
Он затруднился сказать, с кем из американских президентов, начиная с покинувшего Белый дом в январе 2001 года Билла Клинтона, ему было комфортнее общаться. «У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения», — отметил Путин. В частности, он вспомнил «добрые отношения» с Джорджем Бушем — младшим, занимавшим президентский пост в 2001—2009 годах.
Путин и Трамп, занявший пост президента Соединенных Штатов в январе 2017 года, несколько раз встречались на полях крупных международных форумов, один раз — в июле 2018 года в Хельсинки — провели полноценный двусторонний саммит. Также лидеры более 10 раз говорили по телефону. Последняя на данный момент встреча президентов РФ и США состоялась в июне 2019 года на полях саммита Группы двадцати в Осаке.
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