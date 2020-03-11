Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Крупнейшие падения курса рубляВ 1990-е годы дневное падение российской национальной валюты к доллару на 10% и более регистрировалось 21 раз
Фоторепортажи
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
10:13 (мск), источник: ТАСС

Путин оценил отношения России с США на «троечку с минусом»

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. В качестве примеров положительных моментов в российско-американских отношениях президент РФ привел сотрудничество в области борьбы с терроризмом и рост взаимного товарооборота.

Уровень отношений между Россией и США сейчас можно оценить «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке», считает президент РФ Владимир Путин.

«Ну, где-то на троечку», — ответил он в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» на просьбу оценить нынешние отношения двух стран по пятибалльной шкале. Он уточнил, что речь идет о промежутке «между двойкой и тройкой», но «ближе к тройке все-таки». В качестве примеров положительных моментов в российско-американских отношениях Путин привел сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также рост в последние два года взаимного товарооборота.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом российский лидер выразил несогласие с тезисом, что у американской нации могут быть особые права на международной арене. Он напомнил, что об этом ранее говорил бывший в то время президентом США Барак Обама.

Он уже сказал, что американцы — это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир, я с этим не могу согласиться.

Он подчеркнул, что «Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами». «И поэтому говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется, абсолютно неоправданно», — заключил президент РФ.

Отношения с лидерами США

Читайте также
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая

Говоря о своих отношениях с американскими президентами, Путин рассказал, что они с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом обращаются друг к другу по имени. «Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом», — сказал российский лидер.

Он затруднился сказать, с кем из американских президентов, начиная с покинувшего Белый дом в январе 2001 года Билла Клинтона, ему было комфортнее общаться. «У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения», — отметил Путин. В частности, он вспомнил «добрые отношения» с Джорджем Бушем — младшим, занимавшим президентский пост в 2001—2009 годах.

Путин и Трамп, занявший пост президента Соединенных Штатов в январе 2017 года, несколько раз встречались на полях крупных международных форумов, один раз — в июле 2018 года в Хельсинки — провели полноценный двусторонний саммит. Также лидеры более 10 раз говорили по телефону. Последняя на данный момент встреча президентов РФ и США состоялась в июне 2019 года на полях саммита Группы двадцати в Осаке.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте

 Путин: это прямой сговор. Я из архива поднял это все и посмотрел, почитал
Последствия выглядят просто пугающе: американские эксперты бьют тревогу в связи с коронавирусом
Путин: США хотят, чтобы Украина жила на российские деньги
Госдума приняла закон о поправках в Конституцию РФ
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов
В небе над Испанией заметили «портал в другое измерение» (фото)
Нефть подешевела: что будет с ценами на бензин
Министр финансов Эстонии объявил о начале кризиса в стране
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Горячие темы на Авто
Пункты 2 и 4 - что это вообще? 226
Обвал рубля 220
Поправки! 143
Вопрос к мужчинам... 126
Кино
12-летняя дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» Актриса рассказала о громком предстоящем проекте Эвер
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Взбешенный Эрдоган снова пригрозил России
Леди
«Я всегда завидовала москвичам»: как я переехала в столицу Жительница Нижнего Новгорода – иллюстратор Кейт Иллюстрейт – решилась на эксперимент
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Роскошный отпуск с миллионершей закончился для Шаляпина проблемами
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь