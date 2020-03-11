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10:54 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Госдума приняла закон о поправках в Конституцию РФ

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о внесении изменений в Конституцию РФ.

Источник: РИА "Новости"

Документ на рассмотрение нижней палаты парламента был внесен президентом России Владимиром Путиным.

Согласно документу, Госдуме дается право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и министров правительства.

Путин также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации.

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Кроме того, закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, прописывается ряд социальных гарантий — об индексации пенсий, а также закрепляется минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума.

Также расширяются полномочия органов местного самоуправления, повышается роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепляется статус Госсовета.

Кроме того, в Конституции закрепляется упоминание о боге и понятие брака как союза между мужчиной и женщиной.

Также одно из изменений в Конституции касается детей. Теперь в документе будет прописано, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

В ходе рассмотрения Госдумой документа во втором чтении депутаты поддержали поправку о снятии ограничений на количество президентских сроков. При этом сам президент в ходе заседания ГД назвал возможным вариант, при котором любой человек — в том числе и действующий президент — сможет выходить и на большее количество сроков. Однако, как подчеркнул Путин, эту поправку сначала следует направить в Конституционный суд РФ, который должен дать «официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным законам Конституции». Кроме того, среди прочих данную поправку должны одобрить и граждане России в ходе общероссийского голосования.

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ планируется провести 22 апреля 2020 года. Эта дата была одобрена президентом РФ и будет официальным оплачиваемым выходным.

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11:07 (мск)© Ньюстюб
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