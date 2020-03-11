10:54 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»
Госдума приняла закон о поправках в Конституцию РФ
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о внесении изменений в Конституцию РФ.
Документ на рассмотрение нижней палаты парламента был внесен президентом России Владимиром Путиным.
Согласно документу, Госдуме дается право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ,
Путин также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации.
Кроме того, закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, прописывается ряд социальных гарантий — об индексации пенсий, а также закрепляется минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума.
Также расширяются полномочия органов местного самоуправления, повышается роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепляется статус Госсовета.
Кроме того, в Конституции закрепляется упоминание о боге и понятие брака как союза между мужчиной и женщиной.
Также одно из изменений в Конституции касается детей. Теперь в документе будет прописано, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.
В ходе рассмотрения Госдумой документа во втором чтении депутаты поддержали поправку о снятии ограничений на количество президентских сроков. При этом сам президент в ходе заседания ГД назвал возможным вариант, при котором любой человек — в том числе и действующий президент — сможет выходить и на большее количество сроков. Однако, как подчеркнул Путин, эту поправку сначала следует направить в Конституционный суд РФ, который должен дать «официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным законам Конституции». Кроме того, среди прочих данную поправку должны одобрить и граждане России в ходе общероссийского голосования.
Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ планируется провести 22 апреля 2020 года. Эта дата была одобрена президентом РФ и будет официальным оплачиваемым выходным.