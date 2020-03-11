Таиланд ужесточил въезд для граждан 18 стран, в том числе России

Ранее, как отмечает агентство, граждане 18 стран и территорией могли оформлять визу по прибытии (Visa on Arrival — VoA) в Таиланд при наличии паспорта или других документов. Это могли сделать граждане Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, России, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату.
Кроме того, власти Таиланда отменили «безвизовый режим» для граждан Южной Кореи и Италии, а также уроженцев Гонконга.
С начала эпидемии коронавируса лечение в больницах Таиланда прошли и проходят 59 пациентов, 34 из них выздоровели, один скончался, 24 человека находятся в больницах.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.