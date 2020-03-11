Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Клишас пояснил упоминание Бога в поправках к Конституции Предложенные поправки в Конституцию, которые не войдут в окончательный текст, могут стать федеральными законами
Фоторепортажи
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
16В Рио-де-Жанейро объявлен победитель карнавала-2020
12:09 (мск), источник: РИА Новости

Таиланд ужесточил въезд для граждан 18 стран, в том числе России

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе РФ, отменив возможность оформления визы по прибытии в страну, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра внутренних дел Анупонга Паочинду.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 11.03
118 582Инфицировано
4 262Скончалось
64 404Выздоровело
Источник: Reuters

Ранее, как отмечает агентство, граждане 18 стран и территорией могли оформлять визу по прибытии (Visa on Arrival — VoA) в Таиланд при наличии паспорта или других документов. Это могли сделать граждане Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, России, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Кроме того, власти Таиланда отменили «безвизовый режим» для граждан Южной Кореи и Италии, а также уроженцев Гонконга.

С начала эпидемии коронавируса лечение в больницах Таиланда прошли и проходят 59 пациентов, 34 из них выздоровели, один скончался, 24 человека находятся в больницах.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Читайте также
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 11:00 мск, 11.03
Следите за развитием темы Эпидемия коронавируса
 Профессор РАНХиГС назвал последствия снижения курса рубля для россиян
Эксперт рассказал, к чему приведёт падение рубля в России
Коронавирус Covid-19
Таиланд ужесточил въезд для граждан 18 стран, в том числе России
В Москве ограничат массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек
ФАС признала незаконной рекламу «Арбидола» об эффективности против коронавируса
Ватикан закрыл собор Святого Петра из-за коронавируса
Путин: США хотят, чтобы Украина жила на российские деньги
Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов
Госдума приняла закон о поправках в Конституцию РФ
В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов
Нефть подешевела: что будет с ценами на бензин
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
В России появился складной смартфон за бешеные деньги Лучший вариант, если хотите выделиться.
Авто
Нефть подешевела. Что будет с ценами на бензин? Мы поговорили с экспертами и выяснили, как резкое падение цен на нефть отразится на стоимости топлива на российских автозаправках
Кино
12-летняя дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» Актриса рассказала о громком предстоящем проекте Эвер
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
После отдыха с миллионершей Шаляпину пришлось обойти всех врачей
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Взбешенный Эрдоган снова пригрозил России
Леди
«Я всегда завидовала москвичам»: как я переехала в столицу Жительница Нижнего Новгорода – иллюстратор Кейт Иллюстрейт – решилась на эксперимент
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь