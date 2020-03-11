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14:11 (мск), источник: ТАСС

ЦИК представил логотип и слоган общероссийского голосования по Конституции

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Логотип представляет собой Конституцию в виде книги красного цвета с российским триколором. с надписью «общероссийское голосование» и датой 22 апреля. Слоган гласит: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

Источник: РИА "Новости"

Центризбирком России в среду представил логотип и слоган общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Официальная презентация прошла перед заседанием ЦИК.

Логотип представляет собой изогнутую Конституцию в виде книги красного цвета с российским триколором. Также на логотипе присутствует надпись «общероссийское голосование» и дата — 22 апреля. Слоган голосования — «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Их разработкой занималось агентство «ИМА-консалтинг».

«Контракт [с «ИМА-консалтинг"] предусматривает не только создание логотипа и слогана кампании. Помимо логотипа и слогана, это около 30 информационно-разъяснительных роликов, порядка 10 динамических заставок, ролики для аудиоформатов и многие другие материалы для ведения кампании. Общая сумма контракта составила 35,8 млн рублей, но объем очень солидный», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

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Также в ходе презентации были представлены билборды, афиши, листовки и видеоролики, посвященные общероссийскому голосованию.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также документ предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, этот день планируется сделать нерабочим. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

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