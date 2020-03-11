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16:22 (мск), источник: Интерфакс

NY Times рассказала о новой тактике Москвы по разжиганию расовой ненависти в США

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Служба внешней разведки России пытается разжечь межрасовую ненависть в США перед президентскими выборами 2020 года, в том числе воздействуя на группы сторонников господства белых, сообщила The New York Times со ссылкой на семь информированных источников. В МИД России это отрицают.

Источник: Reuters

«Пустословие, перешедшее в пропаганду», — прокомментировала публикацию представитель ведомства Мария Захарова.

Издание сослалось на американских чиновников, недавно ознакомленных с последними разведданными.

По их словам, тактика российских спецслужб изменилась по сравнению с предвыборной кампанией 2016 года, они стали действовать более скрытно, но при этом у них осталась цель — спровоцировать раскол в обществе и усугубить напряженность, в том числе межрасовую.

Собеседники издания не утверждают дружно, что цель вмешательства — влияние на результаты президентских выборов, и не могут четко сказать, какого именно результата добивается Москва.

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Если в 2016 году СВР создавала фейковые группы по поддержке прав афроамериканцев Black Lives Matter и распространяла дезинформацию, чтобы сократить явку среди черных избирателей, сейчас же спецслужба работает с белыми расистами. Деталей источникам газеты не сообщили, но один из них узнал о расследовании финансирования по крайней мере одной неонацистской организации, связанной с Россией.

В частности, чиновники к отставке говорят, что изучаются связи с российской разведкой гражданина США Риналдо Наззаро, который живет в Петербурге и который основал в США неонацистскую организацию The Base.
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Также, как пишет издание, российские агенты пытаются спровоцировать белых националистов на более агрессивные и оскорбительные заявления, а афроамериканские экстремистские группировки — спровоцировать на применение насилия. Российские государственные СМИ продолжают разжигать расовую ненависть, рассказывая о случаях предвзятого отношения американской полиции к чернокожим.

Как пишет газета, если перед выборами 2016 года российские агенты через соцсети старались как можно шире распространять сообщения, разжигающие ненависть и вражду, то сейчас они стараются действовать через закрытые чаты и группы в соцсетях.

Издание отмечает сложность борьбы с такой тактикой, поскольку права агентов защищает первая поправка к Конституции США о свободе слова.

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