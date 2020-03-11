NY Times рассказала о новой тактике Москвы по разжиганию расовой ненависти в США

«Пустословие, перешедшее в пропаганду», — прокомментировала публикацию представитель ведомства Мария Захарова.
Издание сослалось на американских чиновников, недавно ознакомленных с последними разведданными.
По их словам, тактика российских спецслужб изменилась по сравнению с предвыборной кампанией 2016 года, они стали действовать более скрытно, но при этом у них осталась цель — спровоцировать раскол в обществе и усугубить напряженность, в том числе межрасовую.
Собеседники издания не утверждают дружно, что цель вмешательства — влияние на результаты президентских выборов, и не могут четко сказать, какого именно результата добивается Москва.
Если в 2016 году СВР создавала фейковые группы по поддержке прав афроамериканцев Black Lives Matter и распространяла дезинформацию, чтобы сократить явку среди черных избирателей, сейчас же спецслужба работает с белыми расистами. Деталей источникам газеты не сообщили, но один из них узнал о расследовании финансирования по крайней мере одной неонацистской организации, связанной с Россией.
В частности, чиновники к отставке говорят, что изучаются связи с российской разведкой гражданина США Риналдо Наззаро, который живет в Петербурге и который основал в США неонацистскую организацию The Base.
Также, как пишет издание, российские агенты пытаются спровоцировать белых националистов на более агрессивные и оскорбительные заявления, а афроамериканские экстремистские группировки — спровоцировать на применение насилия. Российские государственные СМИ продолжают разжигать расовую ненависть, рассказывая о случаях предвзятого отношения американской полиции к чернокожим.
Как пишет газета, если перед выборами 2016 года российские агенты через соцсети старались как можно шире распространять сообщения, разжигающие ненависть и вражду, то сейчас они стараются действовать через закрытые чаты и группы в соцсетях.
Издание отмечает сложность борьбы с такой тактикой, поскольку права агентов защищает первая поправка к Конституции США о свободе слова.