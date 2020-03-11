Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Последний генсекС чем пришёл и что растерял по пути Михаил Горбачёв
Фоторепортажи
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
15:40 (мск), источник: РИА Новости

Совфед одобрил поправки в Конституцию

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законопроект о поправке в Конституцию.

Источник: РИА "Новости"

За проголосовали 160 сенаторов, против — один, трое воздержались. Как отметила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, поправки — один из важнейших вопросов новейшей истории России.

Нужно понимать, что за прошедшие с момента принятия Конституции годы страна накопила колоссальный опыт, проделала значительный путь. Появились новые вызовы и угрозы, и мы не можем не учитывать их в наших решениях.
Валентина Матвиенко
спикер Совфеда

Матвиенко также подчеркнула, что процесс конституционных преобразований был инициирован президентом очень вовремя.

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Новость
«Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего». Полная речь Путина в Госдуме

Как конституционные поправки будут вступать в силу

Сначала вступает в силу третья статья: она требует от президента направить поправки в Конституционный суд. Там за семь дней решают, соответствует ли закон Конституции, и если не соответствует — вопрос закрыт.

Если поправки отвечают Конституции, вступает в силу вторая статья: она предписывает президенту назначить общероссийское голосование по собственно тексту поправок в Основной закон.

В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату (минимум через 30 дней после указа), голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных, день голосования будет объявлен нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.

ЦИК за пять дней подсчитает результаты и затем за три дня опубликует их. Если больше половины пришедших на участки поддержали проект, обновленная Конституция вступает в силу со дня публикации итогов голосования.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
Следите за развитием темы Поправки в Конституцию
 Из-за ослабления рубля подорожают импортные лекарства
АКРА заявила о близости России к финансовому кризису
В ЕЦБ предупредили об угрозе масштабного экономического шока
Российские туристы рассказали, почему они не носят маски
Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов
Назван наиболее эффективный метод борьбы с алкоголизмом
В Сети нашли мем для последних новостей о рубле
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
В России появился складной смартфон за бешеные деньги Лучший вариант, если хотите выделиться.
Авто
Нефть подешевела. Что будет с ценами на бензин? Мы поговорили с экспертами и выяснили, как резкое падение цен на нефть отразится на стоимости топлива на российских автозаправках
Кино
Бледанс, Жуков, Борщева и другие на премьере сериала «Корни» Знаменитости первыми увидели ситком о столичном топ-менеджере, который возвращается на родину, в провинцию
Новости партнеров
Грядет индексация пенсий
Простой опрос поможет улучшить Конституцию. Участвуй
На изменения в Конституции может влиять каждый. Пройди опрос
Ты можешь помочь в изменениях Конституции. Ответь на вопросы
Gnezdo.ru
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Взбешенный Эрдоган снова пригрозил России
Красавицу актрису уже не узнать. Годы ее изменили
Леди
Как выглядит 33-летняя женщина, 5 раз увеличившая грудь Как британка, вдохновившись карикатурой, решилась на пластику и сменила род деятельности.
Новости партнеров
Простой опрос поможет улучшить Конституцию. Участвуй
На изменения в Конституции может влиять каждый. Пройди опрос
Ты можешь помочь в изменениях Конституции. Ответь на вопросы
Пройди опрос - помоги улучшить Конституцию
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь