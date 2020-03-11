Матвиенко заявила, что Путин поднял Россию с колен и должен иметь право снова стать президентом

«Владимир Владимирович должен иметь право пойти на новые всенародные конкурентные выборы. Воспользуется он этим правом в 2024 году или нет, решать, конечно, ему. Но сама возможность участвовать в выборах у него должна быть. А у граждан должно быть право выбора», — сказала Матвиенко в среду на заседании Совета Федерации при обсуждении закона о поправке к Конституции.
«Такое решение позволит обеспечить проведение эффективного государственного управления в ближайшие годы и обесценит любые спекуляции насчет преемника, возможности смены конфигурации властных институтов в нашей стране и многое другое», — заявила Матвиенко.
«Мы должны отдать должное тому, что было сделано в развитии страны Владимиром Владимировичем Путиным за последние 20 лет, — добавила председатель Совета Федерации. — Он поднял, можно сказать, страну с колен, обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики, воссоздал боеспособную эффективную армию, вернул России ее роль на международной арене. А главное, мне кажется, — вернул стране и ее гражданам достоинство. Сегодня наш президент признан в мире одним из ведущих мировых лидеров, и это факт».
«Кстати, хочу сказать, что после вчерашней новости (о получении Путиным права выдвигаться в президенты в 2024 году) и падение цен на нефть приостановилось, и несколько стабилизировалась ситуация на фондовых рынках», — заявила Матвиенко.
«Принимая во внимание масштаб задач, которые стоят перед Россией сегодня, сложную ситуацию в целом в глобальной экономике, непростую международную обстановку, нам жизненно необходимо сохранить внутриполитическую стабильность и предсказуемость. Это важно для бизнеса, инвесторов, для наших зарубежных партнеров», — сказала Матвиенко, комментируя эту поправку.