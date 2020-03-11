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23:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, скоро появится новая диалоговая площадка с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) и сторон конфликта.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О договоренностях создать «новый механизм взаимодействия по нахождению политических решений урегулирования конфликта» на востоке Украины господин Козак заявил 11 марта в Минске после завершившегося поздно вечером заседания Трехсторонней контактной группы. «Нашли решения о механизмах урегулирования, принятия решений по урегулированию», — заявил чиновник.

В детали вдаваться не стал. «Новый механизм — это диалоговая площадка с участием сторон “нормандского формата”, сторон конфликта», — сказал Дмитрий Козак, отметив, что «больше говорить не надо, надо бережно относиться к договоренностям».

Комментируя итоги заседания контактной группы Дмитрий Козак сообщил, что что состоялся «конструктивный разговор с участием всех заинтересованных сторон». По его словам, было решено, что в течение недели переговорщики решат вопросы, по которым они не могли достигнуть компромисса. К ним относятся вопрос об обмене удерживаемыми лицами и определение новых участков разведения сил и средств конфликтующих сторон. Кремлевский чиновник выразил надежду на то, что обмен удастся произвести до конца марта.

Дмитрий Козак, к которому украинское направление перешло от покинувшего Кремль Владислава Суркова, 11 марта вместе с главой офиса президентом Украины Андреем Ермаком были участниками заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Чиновники такого уровня впервые принимали участие в работе ТКГ в Минске.

Разведение сил на трех новых участках, а также обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных» — в списке решений саммита в «нормандском формате», который состоялся в Париже 9 декабря после трехлетнего перерыва. Новый саммит, который предполагалось провести в апреле, Москва обуславливает выполнением решений предыдущего.

Помимо обмена и разведения сил в итогов коммюнике парижской встречи также значатся разминирование территорий в зоне конфликта, открытие новых пунктов перехода для гражданских лиц, согласование «правовых аспектов» особого статуса в составе Украины для Отдельных районов Донецкой и Луганской областей, имплементация в украинское законодательство «формулы Штайнмайера» (носит имя предложившего ее экс-главы МИД ФРГ, сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера; предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, если ОБСЕ признает их свободными и честными).

Владимир Соловьев

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