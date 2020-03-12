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06:27 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Война на сектора не делится

Москва ответила отказом на новую инициативу Киева о разведении сил в Донбассе.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Москва ответила отказом на инициативу властей Украины развести в Донбассе силы и средства конфликтующих сторон по так называемому секторальному принципу. Причина в том, что подход, предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским, предполагает фактическую передачу территорий непризнанных ДНР и ЛНР под контроль Киева, говорят источники «Ъ».

Но замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и глава офиса украинского президента Андрей Ермак все равно пытаются перезапустить переговоры по Донбассу, которые зашли в тупик почти сразу после прошлогоднего саммита в «нормандском формате».

Сектор отказа

Москва и непризнанные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддержали украинское предложение осуществлять разведение сил и средств в зоне конфликта в Донбассе по «секторальному принципу».

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Собеседники «Ъ», участвующие в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины, говорят: инициатива, которую Владимир Зеленский частично представил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, не принята, поскольку предполагает передачу под контроль Киева не только территорий ДНР и ЛНР, но заодно и границы с Россией.

Господин Зеленский, предложив в Мюнхене «секторальный принцип», в детали не вдавался. Он отметил лишь, что разведение должно быть постепенным: «Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как специальная мониторинговая миссия ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника». Тогда же президент Украины заявил, что подробно об инициативе будут проинформированы участники «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция).

Собеседник «Ъ» в российских госструктурах, знающий содержание украинских предложений, пояснил: их суть в том, чтобы дробить на сектора не линию соприкосновения, где до сих пор происходят боестолкновения, а территории ДНР и ЛНР от края до края — от линии фронта и до границы с РФ.

Сектор, после того как его координаты определены, должен быть очищен от всего, что может стрелять, и от всех, кто стреляет. И так от сектора к сектору.

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Источник «Ъ» отметил: это зачистка территорий с попутным выходом украинских властей на тот сегмент границы с Россией, который им сейчас неподконтролен.

Он добавил, что похожее предложение несколько лет назад помощнику президента РФ Владиславу Суркову (уволен указом президента Владимира Путина в прошлом месяце) сделал тогдашний представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер: «В тот раз это называлось не секторальным принципом, а созданием зоны безопасности, которая должна была начинаться от линии соприкосновения и заканчиваться на границе с Россией. На это не согласились».

Тема возвращения Киеву контроля над участком границы между РФ и Украиной, где с начала конфликта в Донбассе нет украинских пограничников, — одна из самых сложных в переговорах. Россия и Украина стоят на противоположных позициях.
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Их на саммите в «нормандском формате», состоявшемся 9 декабря прошлого года в Париже, обозначили президенты Путин и Зеленский.

Российский лидер тогда сказал, что процесс передачи украинской стороне контроля над границей может начаться только после того, как в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) пройдут выборы местной власти. Он подчеркнул, что именно такая последовательность прописана и в «Комплексе мер по выполнению минских соглашений». Владимир Зеленский в ответ заявил, что сначала контроль — потом выборы. С тех пор ничего не поменялось.

Встречные курсы

На саммите во французской столице прозвучало предложение, что новая встреча «нормандцев» должна пройти через три месяца, то есть в апреле. Украинская сторона сейчас исходит из этого. Но у Москвы и здесь другое мнение.

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Сначала, настаивает российская сторона, следует выполнить решения предыдущего саммита, которых было несколько. Это разведение сил на трех новых участках линии соприкосновения (развести силы и средства сразу и везде Киев отказался в последний момент уже в Париже), разминирование, обмен сторон удерживаемыми лицами в формате «всех установленных на всех установленных», открытие новых пунктов перехода для гражданских лиц.

Что касается политической составляющей, то в «нормандском формате» в декабре зафиксировали, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины должна согласовать «правовые аспекты» особого статуса для ОРДЛО, а также интегрировать в украинское законодательство «формулу Штайнмайера» (носит имя предложившего ее экс-главы МИД ФРГ, сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера; предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, если ОБСЕ признает их свободными и честными).

Из всего перечисленного на сегодня удалось только обменяться пленными, но не в формате «всех на всех»: 29 декабря 2019 года Киев передал ДНР и ЛНР 124, а получил от них 76 человек.
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Развести силы, а это планировалось сделать к марту, до сих пор не удалось. Каждая из сторон — Киев, ДНР и ЛНР — предложила свои варианты, говорит собеседник «Ъ», знающий о переговорных позициях. Но совпал только один: Гнутово. Правда, и здесь стороны схлестнулись в ТКГ из-за стратегической высоты: украинская сторона хочет, чтобы возвышенность осталась за ней, а представители ДНР настаивают, что она должна быть ничьей.

11 марта контактная группа снова собралась в Минске, чтобы обсудить разведение, обмен и другие вопросы, зависшие после парижского саммита. При этом в заседании ТКГ принимали участие замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Шаг беспрецедентный — до сих пор такое не практиковалось. К компромиссу в вопросе разведения сил это, впрочем, не привело.

«Стороны под влиянием Козака и Ермака едва не вышли на договоренность по новым участкам, но в итоге в этот раз вопрос закрыть не удалось», — рассказал «Ъ» информированный собеседник. Переговоры продолжатся.

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Обсуждается и новый обмен. И тоже с участием господ Козака и Ермака. Два чиновника начали контактировать задолго до того, как Дмитрий Козак сменил Владислава Суркова в качестве куратора всего украинского направления. Андрей Ермак публично заявлял, что Дмитрий Козак для него более комфортный партнер, чем бывший помощник президента РФ.

Российские переговорщики в беседе с «Ъ» также отмечали, что между господами Козаком и Ермаком «возникла химия». Но и с учетом этого, говорят собеседники «Ъ», новый саммит в «нормандском формате» в апреле, скорее всего, не состоится: к этому времени вряд ли будут выполнены решения парижской встречи четверки.

Владимир Соловьев

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