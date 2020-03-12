06:27 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Война на сектора не делится
Москва ответила отказом на новую инициативу Киева о разведении сил в Донбассе.
Как стало известно «Ъ», Москва ответила отказом на инициативу властей Украины развести в Донбассе силы и средства конфликтующих сторон по так называемому секторальному принципу. Причина в том, что подход, предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским, предполагает фактическую передачу территорий непризнанных ДНР и ЛНР под контроль Киева, говорят источники «Ъ».
Но замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и глава офиса украинского президента Андрей Ермак все равно пытаются перезапустить переговоры по Донбассу, которые зашли в тупик почти сразу после прошлогоднего саммита в «нормандском формате».
Москва и непризнанные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддержали украинское предложение осуществлять разведение сил и средств в зоне конфликта в Донбассе по «секторальному принципу».
Собеседники «Ъ», участвующие в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины, говорят: инициатива, которую Владимир Зеленский частично представил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, не принята, поскольку предполагает передачу под контроль Киева не только территорий ДНР и ЛНР, но заодно и границы с Россией.
Господин Зеленский, предложив в Мюнхене «секторальный принцип», в детали не вдавался. Он отметил лишь, что разведение должно быть постепенным: «Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как специальная мониторинговая миссия ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют
Сектор, после того как его координаты определены, должен быть очищен от всего, что может стрелять, и от всех, кто стреляет. И так от сектора к сектору.
Источник «Ъ» отметил: это зачистка территорий с попутным выходом украинских властей на тот сегмент границы с Россией, который им сейчас неподконтролен.
Он добавил, что похожее предложение несколько лет назад помощнику президента РФ Владиславу Суркову (уволен указом президента Владимира Путина в прошлом месяце) сделал тогдашний представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер: «В тот раз это называлось не секторальным принципом, а созданием зоны безопасности, которая должна была начинаться от линии соприкосновения и заканчиваться на границе с Россией. На это не согласились».
Их на саммите в «нормандском формате», состоявшемся 9 декабря прошлого года в Париже, обозначили президенты Путин и Зеленский.
Российский лидер тогда сказал, что процесс передачи украинской стороне контроля над границей может начаться только после того, как в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) пройдут выборы местной власти. Он подчеркнул, что именно такая последовательность прописана и в «Комплексе мер по выполнению минских соглашений». Владимир Зеленский в ответ заявил, что сначала контроль — потом выборы. С тех пор ничего не поменялось.
На саммите во французской столице прозвучало предложение, что новая встреча «нормандцев» должна пройти через три месяца, то есть в апреле. Украинская сторона сейчас исходит из этого. Но у Москвы и здесь другое мнение.
Сначала, настаивает российская сторона, следует выполнить решения предыдущего саммита, которых было несколько. Это разведение сил на трех новых участках линии соприкосновения (развести силы и средства сразу и везде Киев отказался в последний момент уже в Париже), разминирование, обмен сторон удерживаемыми лицами в формате «всех установленных на всех установленных», открытие новых пунктов перехода для гражданских лиц.
Что касается политической составляющей, то в «нормандском формате» в декабре зафиксировали, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины должна согласовать «правовые аспекты» особого статуса для ОРДЛО, а также интегрировать в украинское законодательство «формулу Штайнмайера» (носит имя предложившего ее
Развести силы, а это планировалось сделать к марту, до сих пор не удалось. Каждая из сторон — Киев, ДНР и ЛНР — предложила свои варианты, говорит собеседник «Ъ», знающий о переговорных позициях. Но совпал только один: Гнутово. Правда, и здесь стороны схлестнулись в ТКГ
11 марта контактная группа снова собралась в Минске, чтобы обсудить разведение, обмен и другие вопросы, зависшие после парижского саммита. При этом в заседании ТКГ принимали участие замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Шаг беспрецедентный — до сих пор такое не практиковалось. К компромиссу в вопросе разведения сил это, впрочем, не привело.
«Стороны под влиянием Козака и Ермака едва не вышли на договоренность по новым участкам, но в итоге в этот раз вопрос закрыть не удалось», — рассказал «Ъ» информированный собеседник. Переговоры продолжатся.
Обсуждается и новый обмен. И тоже с участием господ Козака и Ермака. Два чиновника начали контактировать задолго до того, как Дмитрий Козак сменил Владислава Суркова в качестве куратора всего украинского направления. Андрей Ермак публично заявлял, что Дмитрий Козак для него более комфортный партнер, чем бывший помощник президента РФ.
Российские переговорщики в беседе с «Ъ» также отмечали, что между господами Козаком и Ермаком «возникла химия». Но и с учетом этого, говорят собеседники «Ъ», новый саммит в «нормандском формате» в апреле, скорее всего, не состоится: к этому времени вряд ли будут выполнены решения парижской встречи четверки.
Владимир Соловьев