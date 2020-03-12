Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Исключения будут сделаны для американцев, которые пройдут необходимые обследования.
«Эти запреты затронут не только значительные объемы торговли и грузов, но и ряд других вещей… Мы будем обсуждать все, что попадает в Соединенные Штаты из Европы», — сказал Трамп в своем обращении к нации из Белого дома.
При этом позднее в своем твиттере он написал, что «30-дневное ограничение поездок из Европы никоим образом не повлияет на торговлю», добавив: «Запрет останавливает людей, а не товары».
В то же время он отметил, что США следят за ситуацией в Китае и Южной Корее, допустив, что по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса в этих странах Вашингтон пересмотрит действующие в настоящие время ограничения.
Кроме того, Трамп анонсировал финансовую поддержку малым предприятиям и уязвимым слоям населения, а также налоговые послабления в связи с распространением коронавируса по стране.
«Я дал поручение органам, отвечающим за деятельность малого бизнеса, в рамках имеющихся у них возможностей обеспечить предоставление капитала и ликвидности для компаний, пострадавших от коронавируса», — сказал Трамп.
Он заверил, что власти будут предоставлять займы под низкий процент, чтобы позволить компаниям в пострадавших штатах преодолеть временные экономические трудности, вызванные вирусом.
«Я прошу Конгресс увеличить финансирование этой программы на дополнительные $50 млрд», — заявил Трамп.
«В результате этих действий ликвидность экономики повысится в объеме $200 млрд», — отметил он.
Кроме того, Трамп призвал Конгресс США «незамедлительно ввести послабления в части налогообложения на заработную плату» и выразил надежду, что конгрессмены «отнесутся к этому решительно».
«Скоро я приму чрезвычайные меры беспрецедентного характера по предоставлению финансовых послаблений, которые будут распространяться на трудящихся, которые заболели, находятся под карантином или ухаживают за другими заболевшими. Я попрошу Конгресс принять законодательные меры, чтобы обеспечить эти послабления», — заключил Трамп.
По подсчетам CNN, в США зарегистрировано более 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 37 человек скончались. Чрезвычайное положение на фоне распространения инфекции ввели уже почти в половине американских штатов, а