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04:52 (мск), источник: Интерфакс

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании. Ограничения вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта.

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Источник: Reuters

Исключения будут сделаны для американцев, которые пройдут необходимые обследования.

«Эти запреты затронут не только значительные объемы торговли и грузов, но и ряд других вещей… Мы будем обсуждать все, что попадает в Соединенные Штаты из Европы», — сказал Трамп в своем обращении к нации из Белого дома.

При этом позднее в своем твиттере он написал, что «30-дневное ограничение поездок из Европы никоим образом не повлияет на торговлю», добавив: «Запрет останавливает людей, а не товары».

В то же время он отметил, что США следят за ситуацией в Китае и Южной Корее, допустив, что по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса в этих странах Вашингтон пересмотрит действующие в настоящие время ограничения.

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Кроме того, Трамп анонсировал финансовую поддержку малым предприятиям и уязвимым слоям населения, а также налоговые послабления в связи с распространением коронавируса по стране.

«Я дал поручение органам, отвечающим за деятельность малого бизнеса, в рамках имеющихся у них возможностей обеспечить предоставление капитала и ликвидности для компаний, пострадавших от коронавируса», — сказал Трамп.

Он заверил, что власти будут предоставлять займы под низкий процент, чтобы позволить компаниям в пострадавших штатах преодолеть временные экономические трудности, вызванные вирусом.

«Я прошу Конгресс увеличить финансирование этой программы на дополнительные $50 млрд», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что поручит федеральному казначейству приостановить сбор налогов без взимания последующих неустоек с отдельных групп граждан и частных предприятий.
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«В результате этих действий ликвидность экономики повысится в объеме $200 млрд», — отметил он.

Кроме того, Трамп призвал Конгресс США «незамедлительно ввести послабления в части налогообложения на заработную плату» и выразил надежду, что конгрессмены «отнесутся к этому решительно».

«Скоро я приму чрезвычайные меры беспрецедентного характера по предоставлению финансовых послаблений, которые будут распространяться на трудящихся, которые заболели, находятся под карантином или ухаживают за другими заболевшими. Я попрошу Конгресс принять законодательные меры, чтобы обеспечить эти послабления», — заключил Трамп.

По подсчетам CNN, в США зарегистрировано более 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 37 человек скончались. Чрезвычайное положение на фоне распространения инфекции ввели уже почти в половине американских штатов, а сенаторы-демократы намеревались просить Трампа распространить действие режима ЧП на всю страну.

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