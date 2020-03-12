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12:37 (мск), источник: РИА Новости

Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Валентина Терешкова считает, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.

Источник: РИА Новости

Терешкова стала автором поправки, по которой число президентских сроков с момента принятия обновленной Конституции будут считать по новой.

«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, не хочу даже говорить», — сказала Терешкова журналистам, отвечая на вопрос о своем отношении к несогласным с ее поправкой.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки депутата от «Единой России» Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. Закон передан регионам для рассмотрения, часть субъектов Федерации уже одобрили его.

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Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в Конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.

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