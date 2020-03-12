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14:04 (мск), источник: Интерфакс

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал всех парламентариев вне зависимости от их фракционной принадлежности выступить в защиту депутата Валентины Терешковой, внесшей поправку к Конституции о снятии ограничения с президентских сроков.

Источник: Государственная Дума

«Мы, каждый из нас, независимо от того, какие у кого партбилеты, должны делать все, чтобы эти нападки преодолеть, противостоять им», — сказал Володин в четверг на заседании Госдумы.

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«Уверен, мы вместе сделаем еще очень много хорошего»

Он отметил, что сразу после принятия внесенной Терешковой поправки «началась оголтелая кампания против нее». Володин считает, что «атаки, которые сегодня идут на Терешкову — это атаки на нашу страну».

Председатель Госдумы призвал делать все, чтобы «защитить правду, защитить то, что делает нашу страну сильнее».

Володин, со ссылкой на открытые источники отметил, что критика поправки идет со стороны западных стран и связана с тем, что «Путин воспринимается другими государствами как человек, эффективно решающий задачи, и как человек способный нашу страну сделать сильнее».

Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ — наше преимущество. Как видите, и нефть, и газ могут падать в цене, наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы

10 марта при рассмотрении во втором чтении законопроекта о поправке к Конституции Терешкова внесла поправку, согласно которой право снова стать кандидатом в президенты могут получить и те, кто ранее занимал или сейчас занимает этот пост.

Поправка была поддержана депутатами и вошла в итоговый текст закона.

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