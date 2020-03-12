Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Клишас пояснил упоминание Бога в поправках к Конституции Предложенные поправки в Конституцию, которые не войдут в окончательный текст, могут стать федеральными законами
Фоторепортажи
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
17:31 (мск), источник: Ведомости

Депутата Госдумы принудительно отправили на карантин из-за коронавируса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение аннулировать на 14 дней пропуск в Госдуму депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который, вернувшись из Франции, не отправился на карантин для профилактики распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Коронавирус Covid-19
11:13 (мск)Власти Турции рекомендовали перенести туристический сезон
Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 12.03
125 865Инфицировано
4 615Скончалось
67 003Выздоровело
Источник: РИА "Новости"

О том, что Катасонов не был на карантине после возвращения из Франции, рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, после возвращения депутат несколько дней был на рабочем месте. По мнению политика, за это Катасонова следует лишить депутатских полномочий.

Володин в свою очередь поручил аннулировать пропуск Катасонова на 14 дней и изолировать тех, с кем он контактировал.
Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

«Надо уважать закон и правила, начиная с себя», — подчеркнул он. Председатель Госдумы также поручил провести дезинфекцию зала пленарных заседаний. Сам Катасонов рассказал изданию «Подъем», что сидел «достаточно далеко — на галерке» и не думает, что подверг опасности президента Владимира Путина во время голосования по поправкам в Конституцию.

Вечером 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в Москве «режим повышенной готовности» из-за эпидемии коронавируса. Приехавшие из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией должны обеспечить себе двухнедельную самоизоляцию. Ограничение распространяется на Италию, Иран, Францию, Германию, Китай, Южную Корею и Испанию. В Мосгорздраве предупредили, что отказавшихся от самоизоляции будут привлекать к ответственности, в том числе и уголовной, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев болезни, в том числе 25 случаев у граждан России. Выписано трое человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

Читайте также
Медицинские маски: виды и назначение
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 10:30 мск, 12.03
Следите за развитием темы Эпидемия коронавируса
 Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей
Из-за эпидемии коронавируса пострадал международный роуминг
Коронавирус Covid-19
Власти Турции рекомендовали перенести туристический сезон
Власти Китая сообщили, что пик распространения коронавируса в стране прошел
Из-за коронавируса опустели крупнейшие города (фото)
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Песков объяснил согласие Путина с идеей о президентских сроках
СМИ: Саудовская Аравия утроит поставки нефти в Европу
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Власти Турции рекомендовали перенести туристический сезон
Из-за коронавируса опустели крупнейшие города (фото)
Православный священник на моноколесе удивил соцсети
ВЦИОМ: число сторонников поправок в Конституцию резко выросло
Здоровье
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости Пять лет назад он ушел из бизнеса.
Hi-Tech
Функции будущего в вашем смартфоне (видео) Функция, которая упростит вам жизнь
Авто
Машины в России резко подорожают через неделю Мы поговорили с дилерами и узнали, как вырастут цены на автомобили и нужно ли бежать в автосалон
Кино
Мария Миронова снялась в сериале про выигрыш в лотерею Актриса исполнила одну из ключевых ролей в многосерийной драме «В шаге от рая»
Новости партнеров
Новые стандарты: температура 36,6 больше не считается нормой
Роскошный отпуск с миллионершей закончился для Шаляпина проблемами
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
После отдыха с миллионершей Шаляпину пришлось обойти всех врачей
Популярные темы на «Детях»
Отменён чемпионат мира.... 351
Мучает вопрос и совесть)) 274
Полюбили люди сервис, Без комфорта — никуда. Хоть застой, а хоть и кризис — Ездит на такси 188
Это старческий маразм уже или невнимательность или что-то ещё? 161
Леди
Маски-шоу: как звезды спасаются от коронавируса Рассказываем, как российские звезды предохраняются от вируса, напугавшего целый мир.
Новости партнеров
В Конституцию предложили внести поправки о суверенности России
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
Скандал с Кудрявцевой достиг пика: ведущая увольняется с телеканала
Назван день Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь