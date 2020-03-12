Депутата Госдумы принудительно отправили на карантин из-за коронавируса

О том, что Катасонов не был на карантине после возвращения из Франции, рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, после возвращения депутат несколько дней был на рабочем месте. По мнению политика, за это Катасонова следует лишить депутатских полномочий.
«Надо уважать закон и правила, начиная с себя», — подчеркнул он. Председатель Госдумы также поручил провести дезинфекцию зала пленарных заседаний. Сам Катасонов рассказал изданию «Подъем», что сидел «достаточно далеко — на галерке» и не думает, что подверг опасности президента Владимира Путина во время голосования по поправкам в Конституцию.
Вечером 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в Москве «режим повышенной готовности»
В России на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев болезни, в том числе 25 случаев у граждан России. Выписано трое человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.