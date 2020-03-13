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00:00 (мск), источник: RTVi

США ввели санкции против еще одной «дочки» «Роснефти»

Министерство финансов США ввело санкции против еще одной дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International SA. Об этом 12 марта сообщается на официальном сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что «дочка» «занимается продажей и транспортировкой сырой нефти из Венесуэлы, на которую распространяются санкции». Сама компания зарегистрирована в Швейцарии, а контроль над TNK «Роснефть» получила в декабре 2017 года.

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Раньше власти США заморозили активы другой дочерней структуры — компании Rosneft Trading, которая также зарегистрирована в Швейцарии. Кроме того, под ограничения попал председатель совета директоров компании Дидье Касимиро. Решение о санкциях принял президент Дональд Трамп за сотрудничество Rosneft Trading с правительством Венесуэлы. Представители «Роснефти» назвали это «правовым произволом».

Санкции США против Венесуэлы действуют с февраля 2019 года после начала политического кризиса в стране. Тогда лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом на фоне антиправительственных митингов. Его поддержали США, а также большинство стран Европы и Латинской Америки. Россия, Китай и Турция признали действующего президента Николаса Мадуро.

Американские санкции затронули энергетический и нефтедобывающий сектора экономики.

20 февраля 2020 года Мадуро подписал указ о чрезвычайной ситуации в энергетике. В частности, президент поставил задачу перед государственной компанией PDVSA увеличить объемы добычи нефти до 2 млн баррелей в день.

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