США ввели санкции против еще одной «дочки» «Роснефти»

В заявлении отмечается, что «дочка» «занимается продажей и транспортировкой сырой нефти из Венесуэлы, на которую распространяются санкции». Сама компания зарегистрирована в Швейцарии, а контроль над TNK «Роснефть» получила в декабре 2017 года.
Раньше власти США заморозили активы другой дочерней структуры — компании Rosneft Trading, которая также зарегистрирована в Швейцарии. Кроме того, под ограничения попал председатель совета директоров компании Дидье Касимиро. Решение о санкциях принял президент Дональд Трамп за сотрудничество Rosneft Trading с правительством Венесуэлы. Представители «Роснефти» назвали это «правовым произволом».
Санкции США против Венесуэлы действуют с февраля 2019 года после начала политического кризиса в стране. Тогда лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом на фоне антиправительственных митингов. Его поддержали США, а также большинство стран Европы и Латинской Америки. Россия, Китай и Турция признали действующего президента Николаса Мадуро.
Американские санкции затронули энергетический и нефтедобывающий сектора экономики.
20 февраля 2020 года Мадуро подписал указ о чрезвычайной ситуации в энергетике. В частности, президент поставил задачу перед государственной компанией PDVSA увеличить объемы добычи нефти до 2 млн баррелей в день.