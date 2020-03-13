Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

«Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации подал заявление, что готов выйти из партии “Яблоко”», — говорится в твиттере регионального отделения.
В своем письме председателю федерального политкомитета партии Григорию Явлинскому (опубликовано реготделением) Лукин напоминает, что представляет исполнительную власть Тверской области.
«Перед голосованием в СФ по конституционному вопросу меня официально проинформировали о том, что исполнительная власть данной области приняла решение поддержать “поправку к Конституции” и поручает транслировать это решение в ходе предстоящего голосования», — пишет Лукин.
Сенатор подчеркнул, что его «личные взгляды никакого отношения к этой “правовой процедуре” не имеют».
Лукин выразил понимание, что его голосование противоречит официальной позиции «Яблока» по вопросу поправок в Конституцию — партия резко критикует их, разрабатывает альтернативный пакет поправок.
«В связи с этим я считаю своим долгом проинформировать вас о том, что в случае, если это необходимо, я готов выйти из партии. Оставляю этот вопрос на ваше усмотрение и усмотрение моих товарищей по партии», — сообщил Лукин.
Федеральные органы «Яблока» пока не отреагировали на заявление Лукина.
Партия «Яблоко» была создана на основе предвыборного блока «Яблоко», организованного перед выборами в Госдуму в 1993 году. Первые три буквы в названии блока — фамилии его лидеров — Григорий Явлинский, Юрий Болдырев, Владимир Лукин.