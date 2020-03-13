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07:43 (мск), источник: Интерфакс

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Сооснователь «Яблока» Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.

Источник: РИА "Новости"

«Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации подал заявление, что готов выйти из партии “Яблоко”», — говорится в твиттере регионального отделения.

В своем письме председателю федерального политкомитета партии Григорию Явлинскому (опубликовано реготделением) Лукин напоминает, что представляет исполнительную власть Тверской области.

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«Перед голосованием в СФ по конституционному вопросу меня официально проинформировали о том, что исполнительная власть данной области приняла решение поддержать “поправку к Конституции” и поручает транслировать это решение в ходе предстоящего голосования», — пишет Лукин.

Сенатор подчеркнул, что его «личные взгляды никакого отношения к этой “правовой процедуре” не имеют».

Лукин выразил понимание, что его голосование противоречит официальной позиции «Яблока» по вопросу поправок в Конституцию — партия резко критикует их, разрабатывает альтернативный пакет поправок.

«В связи с этим я считаю своим долгом проинформировать вас о том, что в случае, если это необходимо, я готов выйти из партии. Оставляю этот вопрос на ваше усмотрение и усмотрение моих товарищей по партии», — сообщил Лукин.

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Федеральные органы «Яблока» пока не отреагировали на заявление Лукина.

Партия «Яблоко» была создана на основе предвыборного блока «Яблоко», организованного перед выборами в Госдуму в 1993 году. Первые три буквы в названии блока — фамилии его лидеров — Григорий Явлинский, Юрий Болдырев, Владимир Лукин.

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