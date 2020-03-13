02:54 (мск), источник: РИА Новости
СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Адвокаты
Накануне в
Как пишет СМИ, вероятность того, что на допросе бывшего украинского лидера арестуют, была очень высокая.
В какую страну отправился Порошенко, его адвокаты не уточнили. Газета предполагает, что он мог покинуть Украину по личным делам.
. Порошенко 6 марта прибыл в Госбюро расследований на допрос и заявил, что у него есть постановление суда, обязывающее ведомство закрыть это дело. Госбюро расследований Украины заявило, что суд не обязывал ведомство закрывать уголовное дело.
Как ранее сообщили в ГБР,