05:19 (мск), источник: Ведомости
Bloomberg: Трамп вынудил Индонезию отказаться от покупки Су-35
Индонезия окончательно отказалась от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на $1,1 млрд
Собеседник агентства рассказал, что представители Белого дома пообещали ввести санкции против Индонезии в случае сделки с российской стороной. Именно эти угрозы, по его словам, и обусловили пересмотр намерений индонезийских властей. Как пишет агентство, по аналогичной причине, Индонезия отказалась и от сделки с Китаем — по покупке патрульных катеров за $200 млн.
Агентство не располагает официальными подтверждениями отказа со стороны России и Индонезии. В госдепартаменте США отказались комментировать информацию агентства.
Индонезия находилась под санкциями США, введенными за нарушения прав человека в Восточном Тиморе, с начала 1990-х гг. до 2005 г. Находясь под санкциями, страна не могла закупать запчасти для состоявших на вооружении истребителей F-16 и транспортных самолетов C-130. В январе 2018 г. Индонезия подписала контракт на 11 российских истребителей Су-35 на сумму более $1 млрд. Она планировала приобрести их в обмен на покупку Россией таких товаров, как резина, сырое пальмовое масло, кофе, чай, мебель и специи.
В октябре стало известно, что поставка истребителей задерживается на неопределенный срок по просьбе индонезийских властей, которые опасаются санкций США. В 2017 г. США приняли закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который предполагает санкции против третьих лиц, в том числе заказчиков российской военной техники, в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 г. Весной 2018 г. в санкционный список попал и «Рособоронэкспорт», через который идут поставки вооружений.