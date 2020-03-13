Помпео рассказал о торговле «дочки» Роснефти с Венесуэлой

По утверждению Помпео, TNK Trading взяла на себя торговлю с Венесуэлой, которую вела ранее другая дочерняя структура «Роснефти», Rosneft Trading, также попавшая под американские санкции.
«После недавнего внесения в список санкций Rosneft Trading TNK напрямую пыталась помочь Rosneft Trading избежать санкций США. Швейцарская компания TNK является подразделением контролируемой российским государством нефтяной компании “Роснефть”. После внесения Rosneft Trading в список санкций 18 февраля 2020 года последовали изменения в распределении грузов венесуэльской нефти от Rosneft Trading к TNK. Лишь в январе 2020 года TNK приобрела примерно 14 миллионов баррелей нефти-сырца от (венесуэльской государственной нефтяной компании) PDVSA», — заявил Помпео.
Он призвал другие страны присоединиться к давлению на власти Венесуэлы. «США в координации с международными партнерами продолжат увеличивать давление на (президента Венесуэлы Николаса — ред.) Мадуро и тех, кто ему помогает», — заявил Помпео.
США внесли TNK Trading в список санкций в четверг, мотивируя это тем, что компания помогала экспортировать венесуэльскую нефть. Также США выпустили так называемую генеральную лицензию, определяющую для тех, кто соблюдает американские санкции, порядок сворачивания сотрудничества с Rosneft Trading и TNK. На это США отвели срок до 20 марта, после этого те, кто продолжит работать с упомянутыми компаниями, могут попасть под вторичные американские санкции.