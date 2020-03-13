Все регионы поддержали закон о внесении изменений в Конституцию

При этом позволяющий направить закон в Конституционный суд РФ для проверки не вступивших в силу положений минимум — 57 субъектов — был достигнут еще 12 марта.
В настоящее время закон поддержали все регионы страны, в которых проводилось обсуждение. В пятницу рассмотрение предлагаемой поправки к Конституции РФ провели парламенты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы, последними голосовали депутаты парламента (Госсовета — Хасэ) Адыгеи, которые одобрили закон 45 голосами «за», двое из 47 депутатов воздержались.
«То, что высшие должностные лица будут назначаться не только президентом, но и депутатами, сделает более сбалансированной законодательную и исполнительную власть, повысит эффективность их взаимодействия», — сказал ТАСС заместитель председателя парламента Адыгеи — председатель комитета по аграрной политике, имущественным и земельным отношениям Аскер Савв.