Мишустин рассказал о ситуации с доступностью медицины в Костроме

«Есть и немало проблем (в Костромской области), которые касаются достаточно чувствительных для населения вопросов. Это прежде всего ситуация с доступностью медицины… с вопросами качества образования, уровень зарплат работников образовательных учреждений, среднего медицинского персонала», — сказал он в ходе встречи по нацпроектам.
При этом Мишустин отметил, что в области не хватает врачей.
Также он подчеркнул, что есть вопросы, связанные с тем, что мало школ, дети учатся в две смены. «Все эти проблемы, конечно, необходимо решать», — указал Мишустин.
Также премьер отметил, что ранее в этот день много обсуждал вопросы, связанные с ЖКХ.
Достаточно медленно идет газификация населенных пунктов. 21-й век, центр России, а люди живут без газа.
Михаил Мишустинглава правительства РФ
Премьер добавил, что такого быть не должно.
«Получается, что регион с богатейшей историей, хорошим инвестиционным потенциалом по-прежнему пользуется канализацией советских времен, а люди вынуждены лечиться в больнице, построенной еще при царе-батюшке без элементарных удобств», — сказал Мишустин.