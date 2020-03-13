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15:47 (мск), источник: РИА Новости

Мишустин рассказал о ситуации с доступностью медицины в Костроме

КОСТРОМА, 13 мар — РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал Костромскую область регионом с богатейшей историей и хорошим инвестиционным потенциалом, где при этом люди вынуждены лечиться в больнице, «построенной при царе-батюшке».

Источник: РИА "Новости"

«Есть и немало проблем (в Костромской области), которые касаются достаточно чувствительных для населения вопросов. Это прежде всего ситуация с доступностью медицины… с вопросами качества образования, уровень зарплат работников образовательных учреждений, среднего медицинского персонала», — сказал он в ходе встречи по нацпроектам.

При этом Мишустин отметил, что в области не хватает врачей.

Также он подчеркнул, что есть вопросы, связанные с тем, что мало школ, дети учатся в две смены. «Все эти проблемы, конечно, необходимо решать», — указал Мишустин.

Также премьер отметил, что ранее в этот день много обсуждал вопросы, связанные с ЖКХ.

Достаточно медленно идет газификация населенных пунктов. 21-й век, центр России, а люди живут без газа.
Михаил Мишустин
глава правительства РФ

Премьер добавил, что такого быть не должно.

«Получается, что регион с богатейшей историей, хорошим инвестиционным потенциалом по-прежнему пользуется канализацией советских времен, а люди вынуждены лечиться в больнице, построенной еще при царе-батюшке без элементарных удобств», — сказал Мишустин.

Мишустин призвал региональные власти уделять больше внимания малым городам
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16:15 (мск)© Ньюстюб
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